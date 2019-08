McGregor slo til eldre mann i whiskey-disputt

Den tidligere UFC-mesteren Conor McGregor (31) er involvert i en ny skandale.

Conor McGregor var ikke fornøyd da en eldre mann takket nei til stjernens gratis-runde med whiskey. Dermed valgte han å slå til mannen, skriver TMZ, som også har video av hendelsen. Dramatikken skjedde på The Marble Arch Pub i Dublin 6. april i år.

Ville spandere

Hendelsesforløpet skal ha gått slik: McGregor kom inn på puben og ville spandere av sin Proper Twelve-whiskey på de som satt i baren. Han plasserte et glass foran mannen, som flyttet bort glasset. Dette gjentok seg, og da klikket det for McGregor som slo mannen i ansiktet før han ble dratt bort av to andre i baren.

Ifølge TMZ har hendelsen blitt rapportert til politiet, men det er usikkert om det har blitt noen sak ut av situasjonen.

Flere skandaler

Slaget i Dublin føyer seg inn i rekken av skandaler den tidligere UFC-stjernen har vært innblandet i. Han har tidligere blant annet slått telefonen ut av hånden på en fan og gått til angrep på andre UFC-utøvere som satt og ante fred og ingen fare ombord på en buss i New York.

I vår ble han også anklaget for å ha forgrepet seg seksuelt på en kvinne. McGregor kunngjorde i mars at han legger opp som UFC-utøver.

