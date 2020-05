McIlroy og Johnson vant veldedighetsgolf

Rory McIlroy og Dustin Johnson slo Rickie Fowler og Matthew Wolff i en veldedighetsturnering i golf i Florida søndag.

Det ble spilt etter et skins-format og duellen var mest for å spille inn penger til kampen mot koronaviruset. Det var satt opp prispenger på hvert eneste hull og de fire spilte inn til sammen drøye 2 millioner dollar (20 millioner kroner).

– Det var gøy at vi fikk inn så mye penger. Det var det viktigste, men å få spille igjen var også deilig, sa Johnson etter seieren.

De fire spillerne gikk de 19 hullene bare fulgt av et dusin personer. Spillerne måtte bære sine egne golfbager og mikrofoner for at tv-publikummet kunne få med seg hva som skjedde på banen.

De fire spillerne virket svært så avslappet og blandet flott spill med å ta en del sjanser man vanligvis ikke får se. Duellen var jevn og ble ikke avgjort før i et omspill, hvor det gjaldt å komme nærmest flagget. Fra 110 meter plasserte McIlroy ballen 1,5 meter unna.

Nordirske McIlroy fikk i forrige uke overskrifter da han i en britisk podkast gikk ut og sa at han ikke angret at han i 2017 spilte en runde med USAs president Donald Trump. Han sa derimot at ikke ville gjenta det ettersom han mente at Trump ikke gjør jobben sin nå under koronapandemien.

– Vi er midt i en alvorlig krise og han forsøker å score politiske poeng av det og føre sin kampanje. Det er ikke slik en leder bør gjøre. Man må være diplomatisk, og det er han ikke, sa McIlroy.

Trump, som ofte liker å vise seg sammen med golfproffene, svarte søndag at han ikke forventer at alle skal like ham.

PGA-touren, hvor nordmennene Viktor Hovland og Kristoffer Ventua også spiller, ventes å komme i gang igjen 11. juni i Fort Worth, Texas. Samtlige spillere og caddier vil måtte gjennomgå omfattende tester.

