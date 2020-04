McIlroy skeptisk til Ryder Cup uten publikum

En Ryder Cup uten tilskuere er ikke noen Ryder Cup, mener golfstjernen Rory McIlroy. Han foreslår å flytte arrangementet til neste år.

Den prestisjetunge landskampen i golf mellom USA og Europa arrangeres annethvert år, og i år står Ryder Cup på programmet på Whistling Straits-banen i Haven, Wisconsin fra 25. til 27. september.

Koronapandemien gjør det imidlertid usikkert om cupen kan arrangeres, særlig uten publikum. En eventuell turnering uten tilskuere vil ødelegge showet rundt Ryder Cup, mener nordiren med fire major-titler.

– Jeg forstår de økonomiske konsekvensene for alle de involverte. Det er mye ved et Ryder Cup-arrangement som folk ikke anerkjenner, men en Ryder Cup uten fans er ikke en Ryder Cup, sa McIlroy i et direktesendt intervju på Instagram.

– Det ville ikke blitt et bra show, det ville ikke vært noen atmosfære der. Så hvis det kommer dit at man må velge mellom ikke å spille i år eller å spille uten fans, så ville jeg bare sagt «utsett den og spill den i 2021».

Den kommende Ryder Cup er den 43. i rekken, og USA skal på hjemmebane forsøke å revansjere Europas 17,5-10,5-seier fra Paris i 2018. Da spilte McIlroy for Europa-laget.

Fram til 1977 ble Ryder Cup spilt mellom USA og De britiske øyer. I alt har amerikanerne 26 seirer, mens det er blitt 14 triumfer til de europeiske lagene. To ganger har lagduellen endt uavgjort.

