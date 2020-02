Medaljen glapp for Lorentzen

- Vi har kanskje drømt for mye om det og vært litt for patriotiske, sier Mikael Flygind Larsen, som før mesterskapet så på Lorentzen som en medaljekandidat.

HAMAR (Nettavisen): Håvard Lorentzen måtte nøye seg med femteplass under sprint-VM i Vikingskipet denne helgen.

Gullet gikk til japanske Tatsuya Shinhama, som vant sammenlagt foran Laurent Debreuil fra Canada, mens sørkoreaneren Min Kyu Cha tok bronsen.

- Det har vært litt opp og ned i helgen, det må jeg innrømme. Jeg gikk det jeg var god for på 1000-meteren i dag. Jeg hadde ikke et gram energi igjen, men fikk litt ekstra av publikum. Det merker jeg. Jeg klarer å tyne ut litt ekstra nå det er et vanvittig trøkk fra publikum. Jeg har storkost meg i går og i dag, sa Lorentzen etter at femteplassen var et faktum.

Før mesterskapet snakket TV 3-ekspert Mikael Flygind Larsen opp Lorentzen som en medaljekandidat, til tross for en svak sesong. Da femteplassen var et faktum kom eksperten med en innrømmelse.

- Vi har kanskje drømt for mye om det og vært litt for patriotiske. Det er gode prestasjoner av Lorentzen i alle fire løpene, men han er bare ikke der oppe. Han er ikke der vi skulle ønske, sier Flygind Larsen.

Lorentzen åpnet VM med 34,90 på 500-meter fredag, før han fulgte opp med 1.08,75 på 1000-meteren. Det holdt til femteplass etter første dag.

Søndag gikk det ikke like fort for Lorentzen, som gikk på 35,15 på 500-meteren og 1.08,84.

Henrik Fagerli Rukke endte på 17. plass i sammendraget, mens Odin Farstad ble nummer 21.