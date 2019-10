Mediemagneten Solskjær utklasser Klæbo og Johaug, 19.000 oppslag for United-sjefen

Ole Gunnar Solskjær smadrer andre norske idrettsnavn fullstendig i medieomtalen i Norge så langt i år. Petter Northug er godt med tross at han har lagt opp.

Manchester United-manager Solskjær er nær 19.000 medieoppslag hittil i 2019. Nærmest ham følger langrennsløperne Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug.

Northug har ikke vært aktiv i langrenn på snart ett år, men kommer likevel inn på 13.-plassen. Sjakkmester Magnus Carlsen ligger som nummer sju og holder en sterk posisjon.

Det er medieovervåkeren Retriever som har utarbeidet oversikten for NTB, og antall omtaler er oppdatert til og med i slutten av forrige uke.

– Topplasseringen for mest omtale i 2019 går til Ole Gunnar Solskjær. Med 19.000 medieoppslag hittil i år overgår han nestemann på listen med nesten «tregnageren». Som manager for en av verdens største fotballklubber burde han kanskje stille i en egen klasse? Jeg kan ikke tro annet enn at han må være den mest omtalte idrettspersonligheten i norske medier på lang, lang tid, sier analysesjef i Retriever, Guro Lindebjerg, til NTB.

Flest menn

Åtte av de ti mest omtalte er menn. En tilsvarende liste ble nylig offentliggjort i Sverige. Der toppet langrennsløperen Charlotte Kalla, og hun hadde med seg fem andre kvinner på topp-10-rankingen over svenske idrettsprofiler.

– I Norge må kvinner og menn kjempe mot verdensnavnet Solskjær. Så en kvinnelig førsteplass er foreløpig utenfor rekkevidde her hjemme. Når det er sagt, syns jeg det er fint å se at en av våre største kvinnelige langrennsstjerner hvert fall får omtrent like mye omtale som den mannlige, sier Lindebjerg.

Carlsen med

Kildegrunnlaget er majoriteten av norske papiraviser, magasiner og tidsskrifter. I tillegg er alle de største norske nettavisene med sammen med de mest toneangivende redaksjonelle TV- og radiosendingene.

Dette er topp 30 med antall medieoppslag:

1) Solskjær 18.772, 2) Klæbo 7502, 3) Johaug 6789, 4) Martin Ødegaard (fotball) 6005, 5) Emil Iversen (langrenn) 4919, 6) Jakob Ingebrigtsen (friidrett) 4727, 7) Carlsen 4585, 8) Karsten Warholm (friidrett) 4424, 9) Ingvild Flugstad Østberg (langrenn) 4207, 10) Casper Ruud (tennis) 4180.

11) Martin Johnsrud Sundby (langrenn) 3944, 12) Alexander Kristoff (sykling) 3872, 13) Northug 3710, 14) Joshua King (fotball) 3610, 15) Ada Stolsmo Hegerberg (fotball) 3467, 16) Sjur Røthe (langrenn) 3361, 17) Johannes Thingnes Bø (skiskyting) 3258, 18) Alexander Søderlund (fotball) 3241, 19) Maiken Caspersen Falla (langrenn) 3000, 20) Caroline Graham Hansen (fotball) 2994.

21) Edvald Boasson Hagen (sykling) 2956, 22) Henrik Kristoffersen (alpint) 2890, 23) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (langrenn) 2829, 24) Sander Sagosen (håndball) 2819, 25) Filip Ingebrigtsen (friidrett) 2797, 26) Henrik Ingebrigtsen (friidrett) 2784, 27) Pål André Helland (fotball) 2783, 28) Maren Lundby (hopp) 2779, 29) Guro Reiten (fotball) 2740, 30) Didrik Tønseth (langrenn) 2664.

(©NTB)