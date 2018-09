Medier: Bendtner siktet for vold mot taxisjåfør

Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner har blitt siktet for vold etter en episode med en taxisjåfør i København natt til søndag.

Det skriver danske Ekstra Bladet og BT søndag.

Ifølge Ekstra Bladet ble Bendtner i de tidlige timer søndag anholdt av politiet. Han ble senere løslatt, men skal være siktet etter den så kalt «milde voldsparagrafen 244» i Danmark.

Overfor BT bekrefter DanTaxi hendelsen.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et alvorlig overfall på en av våre sjåfører i natt. Sjåføren ligger på operasjonsbordet for øyeblikket med en brukket kjeve, sier kommunikasjonssjef i DanTaxi, Rasmus Krochin, til BT.

– Overfallet er anmeldt til politiet, og vi kan bekrefte at overfallsmannen er Nicklas Bendtner.

RBK vil ikke kommentere

Ifølge begge medier mottok politiet i København anmeldelsen etter overfallet klokken 02.41.

Politiet har ikke ville bekrefte Bendtners involvering overfor verken BT eller Ekstra Bladet.

– Vi har hatt en anmeldelse om vold mot en taxi. Jeg kan opplyse noe ytterligere, sier Carsten Reenberg til BT.

Nicklas Bendtner spiller til daglig i Rosenborg. Klubben har ikke villet kommentere hendelsen til danske medier.

Heller ikke Bendtners agent, Ivan Marko Benes, vil si noe.

Ikke første gang

30-åringen har flere ganger vært involvert i episoder i nattelivet i København.

I 2013 ble han dømt for fyllekjøring. Promillen ble målt til 1,75, og Bendtner ble dømt til bøter på cirka én millioner kroner og to år uten førerkort.

Året etter måtte en taxisjåfør, ifølge BT, tilkalle politiet da Bendtner kneppet opp buksa og pisket taxien med beltet sitt, mens han ropte ukvemsord mot taxisjåføren.

Bendtner er ikke tatt ut på det danske landslaget som møter Wales i nasjonsligaen senere søndag.

