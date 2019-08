Medier: Celtic-stjerne til Arsenal

Arsenal skal ha blitt enig med Celtic om 25 millioner pund for Kieran Tierney, ifølge internasjonale medier.

Ifølge Football Scotland ble 22-åringen sett på Edinburgh flyplass onsdag, på tur til London sammen med sin agent Allan Preston.

Overgangssummen skal være på 25 millioner pund, tilsvarende 288 millioner kroner.

The Sun skriver at det er ventet at Tierney vil signere en femårskontrakt med Arsenal, med en ukelønn på rundt 864.000 kroner. Torsdag skal han gjennom medisinske tester.

Celtic-manager Neil Lennon sa onsdag kveld til BBC at han ikke har fått bekreftet om Tierney blir Arsenal-spiller.

– Men om han drar, så drar han med alles beste lykkønskninger. Her er et enestående talent og en flott gutt.

Arsenal ønsker seg også brasilianske David Luiz og skal ha lagt inn et bud på midtstopperen. Ifølge Sky Sports vil overgangen skje tidlig torsdag.

