Medier: Frank Lampard blir sparket som Chelsea-manager – erstattes av Tuchel

Avisen The Telegraph er blant de engelske mediene som melder at Chelsea-manager Frank Lampard får sparken mandag. Han erstattes trolig av Thomas Tuchel.

Tuchel har vært arbeidsledig siden han ble fjernet som PSG-trener for en måned siden.

Frank Lampard har legendestatus i Chelsea, men den redder ham ikke fra å bli avskiltet som klubbens manager. Han mister jobben etter en stygg resultatrekke.

Lampard får ikke engang fullføre to hele sesonger i sjefsstolen på Stamford Bridge.

London-laget har slitt siden november. Flere tap har sendt blåtrøyene helt ut av tittelkampen i Premier League, og det ser heller ikke bra ut i jakten på Champions League-spill.

Etter 19 kamper ligger Chelsea helt nede på 9.-plass med 29 poeng. Det er elleve poeng opp til Manchester United på tabelltoppen.

Lampard hadde kun én sesong bak seg som manager (Derby på nivå to) før han i juli 2019 tok over klubben han spilte 648 kamper for. Med 211 mål er han tidenes mestscorende Chelsea-spiller.

42-åringen innfridde det første året. Tross en overgangsnekt ledet han i sommer Chelsea til fjerdeplass og CL-spill.

Men forventningene ble til noe helt annet da kjøpsforbudet var over. Til inneværende sesong svidde klubben av godt over to milliarder kroner på nye spillere.

Roman Abramovitsj har eid Chelsea siden 2003. Russeren har kvittet seg med nesten samtlige managere klubben har ansatt de siste 18 årene.

(©NTB)

