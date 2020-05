Medier: Grønt lys for oppstart i tysk fotball i mai – ligaen får selv bestemme dato

Den tyske regjeringen har gitt tillatelse til at tysk Bundesliga kan gjenoppta kampaktiviteten tidligst 15. mai.

En rekke medier rapporterer at statsminister Angela Merkel bekreftet opplysningene på en pressekonferanse onsdag.

Bundesliga skal ha fått muligheten til å velge mellom 15. og 22. mai for restart av ligaen.

Tidligere på dagen hadde regjeringssjefen hatt et møte med lederne for de 16 tyske delstatene.

Fotballen i Tyskland har jobbet på spreng for å legge forholdene til rette for å kunne gjenoppta kampaktiviteten i midten av mai.

Flere medier, deriblant The Athletic, hevdet tidligere på dagen at seriestarten ikke kunne skje før tidligst i slutten av mai, men at dette altså viste seg å ikke stemme.

Nå har Bundesligaen fått grønt lys til å starte sesongen i andre halvdel av mai.

NTB/Nettavisen