Medier: Haalands lagkamerat på legesjekk i Liverpool

Salzburg-profilen Takumi Minamino er høyaktuell for Liverpool. Ifølge britiske medier skal han gjennom den medisinske testen hos klubben onsdag.

Minamino regnes som et røverkjøp i dagens marked, ettersom han angivelig har en utkjøpsklausul på 86 millioner kroner (8,5 mill. euro). Det skriver blant andre Sky Sports og Daily Mail.

Vinterens overgangsvindu åpner 1. januar, og det er sannsynlig at japaneren blir Liverpool-klar da, gitt at partene blir enige om alle detaljer og han består den medisinske testen. Ifølge Daily Mail skal Minamino og Liverpool allerede være enige om en kontrakt for 4,5 år.

Den offensive midtbanemannen har glitret for Salzburg denne sesongen og har blant annet vist seg fram i Champions League. Der spilte Erling Braut Haalands lag to gruppekamper mot Liverpool.

Dersom Minamino blir Liverpool-klar rett over nyttår, kan han få debuten sin hjemme mot byrival Everton. De to Liverpool-lagene møtes i FA-cupen 5. januar.

