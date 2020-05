Medier: Kroenkes formue har økt med 300 millioner pund de siste månedene

Den mektige Arsenal-eieren Stan Kroenke ser stadig grønne tall mens spillerne i klubben ble oppfordret til lønnskutt som følge av koronakrisen.

Formuen til den mektige eieren skal ha økt med over tre milliarder kroner siden starten av 2020. Det skriver blant andre Football London og Daily Mail.

Det er en studie fra Billionaire Bonanza 2020 som viser at formuen til 34 av de 170 rikeste milliardærene i USA har økt siden årsskiftet.

Kroenke, som skal være god for rundt 10 milliarder dollar, så formuen øke med nærmere fire milliarder kroner mellom 1. januar og 10. april til tross for de globale økonomiske utfordringene som følge av koronaepidemien.

Nyheten om Kroenkes økte formue kommer kun uker etter at de fleste av spillerne i hans klubb Arsenal gikk med på 12,5 prosents lønnskutt.

Forhandlinger mellom spillerne og klubben endte til slutt med en avtale om at 24 av de 27 spillerne i Mikel Artetas klubb gikk med på å gå ned i lønn, mens enkelte spillere skal ha bedt om en forklaring rundt hva eierne bidrar med for å få klubben igjennom krisen.

Dekker utgifter i forbindelse med stadionlån

Etter at Arsenal annonserte at de kutter lønnskostnader, skrev London-klubben følgende i en uttalelse.

- De sparte kostnadene vil hjelpe med å dekke over noen av de finansielle risikoene vi har denne sesongen relatert både til kommersielle inntekter, samt inntekter på kampdag.

Samtidig skrev klubben at deres eiere er innstilt på å støtte klubben gjennom en utfordrende tid.

For til tross for at Kroenkes formue bare vokser, skriver Football.London at også den mektige amerikanske eieren bidrar.

Nettstedet hevder amerikaneren og Sports & Entertainment (KSE) dekker visse økonomiske forpliktelser under koronakrisen, og at dette antas å være penger i forbindelse med stadionlånet.

Disse midlene vil gjøre at klubben får tilgang til mer av pengene de har spart opp i en tid hvor de forventer å ta et økonomisk fall. Det er blitt spekulert i at koronakrisen gjør at Gunners går mot et tap på hele 144 millioner pund.

Klubben har også bestemt seg for ikke å benytte seg av myndighetenes permitteringsløsning, og samtlige ansatte får kun lønn fra klubben.

HØY LØNN: Mesut Özil er blant spillerne med høyest lønn i Arsenal. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

Özil skal ha vært skeptisk til lønnskutt

Mesut Özil skal ifølge rapportene ha vært en av spillerne som var skeptisk til å gå ned i lønn, noe som vakte oppsikt og skapte reaksjoner.

John Cross i The Mirror var tidlige ute og meldte at Özil var én av tre spillere som ikke ønsket å gå med på avtalen.

Tyskeren er blant spillerne som tjener mest av samtlige i hele klubben med en ukeslønn på 350.000 pund. Mirror skrev på daværende tidspunkt at spilleren kan være villig til å gå ned i lønn på et senere tidspunkt, men at han ikke vil ta en forhastet beslutning.

I stedet vil han se hvordan situasjonen utvikler seg og hva slag konsekvenser det vil få, hevdet avisen.

Nyheten fikk flere til å reagere, blant dem TV-stjernen Piers Morgan.

Han tok, som vanlig, til Twitter for å lufte sin frustrasjon.

- Det er skammelig, men ingen overraskelse. Özil har fått 350.000 pund i uken for å ikke gjøre noe som helst siden 2017, skrev Morgan som ennå ikke har uttalt seg om nyheten om at Kroenkes formue har økt de siste månedene.