Medier: Milan har tilbudt Zlatan kontrakt

Zlatan Ibrahimovic nærmer seg en retur til Milan. Serie A-klubben har tilbudt ham en halvårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år, ifølge italienske medier.

Sky Italia og storavisen Gazzetta dello Sport er blant mediene som torsdag skriver om Milans tilbud. Zlatan, som nå er 38 år gammel, spilte for storklubben fra 2010 til 2012. Han ble en kjempesuksess i Milan-drakten og vant ligaen i 2011.

Ifølge Gazzetta dello Sport skal Milan være villig til å betale Zlatan 60 millioner kroner dersom han fullfører en kontrakt på 18 måneder i klubben.

Den svenske stjernespissen har spilt for LA Galaxy i nordamerikanske MLS de siste sesongene. Det var MLS-sjef Don Gerber som satte fart i ryktene om en retur til Milan da han for to uker siden sa at Zlatan var på vei dit.

– Zlatan er 38 år, og nå rekrutteres han av Milan, en av verdens største klubber. Han har satt flere målrekorder og er en spennende fyr både på og utenfor banen. Jeg ville elsket å se ham i ligaen her igjen, sa Gerber.

