Medier: Opdal til Brann

Flere medier melder tirsdag at keeperen Håkon Opdal blir Brann-spiller fra 2019-sesongen.

36-åringen var tirsdag i Bergen der han skulle ha samtaler med sin agent Stig Lillejord. Det er ventet at han gjennomfører den medisinske testen i løpået av dagen.

BT skriver at Start-keeperen skriver under en avtale som gjelder fra 2019-sesongen. Da er avtalen til Branns førstekeeper Samuel Sahin-Radlinger utløpt. Brann har tidligere vært klare på at de ønsker å knytte til seg Sahin-Radlinger å permanent basis.

Oddingen Opdal spilte 236 kamper for Brann før han forsvant fra klubben i 2011 da Piotr Leciejewski overtok som førstekeeper.

Etter noen kamper i SønderjyskE har Håkon Opdal vært keeper i Start siden 2013.

