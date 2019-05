PSG-eieren siktet for korrupsjon i forbindelse med VM-rettigheter

Den mektige medie- og fotballtoppen Nasser al-Khelaifi er siktet for å ha forsøkt å bestikke til seg friidretts-VM i 2017 og 2019, melder franske medier.

Al-Khelaifi, som kommer fra Qatar, skal ha godkjent en betaling på 3,5 millioner dollar, som tilsvarer 30 millioner kroner, til den tidligere presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), Lamine Diack.

Målet skal ha vært å sikre Qatar friidretts-VM i 2017, ifølge avisen Le Parisien. Til den samme avisen hevder al-Khelaifis advokat, Francis Szpiner, at opplysningene ikke stemmer.

Friidretts-VM i 2017 ble arrangert i London, mens Qatars hovedstad Doha skal arrangere mesterskapet i år. Ifølge nyhetsbyrået AFP er al-Khelaifi også siktet for korrupsjon i forbindelse med tildelingen av 2019-VM.

45-åringen deltok ikke i et rettsmøte 16. mai siden han var til stede på cupfinalen i qatarsk fotball.

Flere korrupsjonsmistenkte

Fransk påtalemyndighet har særlig sett på to konkrete betalinger gjort i 2011 fra al-Khelaifi-eide Qatar Sports Investment til et selskap som er styrt av Papa Massata Diack. Han er sønnen til Lamine Diack, som gikk av som IAAF-president i 2015 etter å ha vært mistenkt for korrupsjon i en årrekke.

Nasser al-Khelaifi er styreleder både i sportsrettighetsselskapet beIN Media Group og i Qatar Sports Investment. Mest kjent er han likevel som styreleder og administrerende direktør i den franske fotballklubben Paris Saint-Germain.

Også hans forretningspartner Yousef al-Obaidly, som er direktør i beIN Media Group og styremedlem i PSG, er under etterforskning i forbindelse med tildelingen av 2019-VM til Qatar.

