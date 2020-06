Medier: Rosenborg og Odd enige om umiddelbar Børven-overgang

Odd skal være enig med Rosenborg om å slippe Torgeir Børven allerede nå. Dermed kan måltyven få sin RBK-debut allerede onsdag mot Vålerenga.

Det skriver lokalavisene Telemarksavisa og Varden.

Også VG hevder å sitte på opplysninger om en snarlig overgang for Torgeir Børven fra Odd til Rosenborg.

Tidligere tirsdag skrev flere medier at mye tydet på at Børven blir i Odd fram til 31. juli.

– Det er god dialog, men når vi ikke klarer å bli enige om ting, så låser det seg, sa Odds sportssjef Tore Andersen.

Nå skriver flere aviser at klubbene har kommet til en enighet om å slippe Børven til Rosenborg nå.

NTB får likevel opplyst at Børven trener som normalt med Odd tirsdag formiddag.

17. juni

Fjorårets toppscorer i Eliteserien signerte for Rosenborg 17. juni. Avtalen gjaldt egentlig fra 1. august, men trønderne har vært i forhandlinger med Odd om å hente Børven før overgangsvinduet stenger.

Det har vært rapportert at Odd ønsker opp mot 3-4 millioner kroner i kompensasjon for å slippe ham «før tiden».

Dersom Odd og Rosenborg ikke hadde blitt enige om en overgang innen overgangsvinduet stenger 30. juni, kunne ikke Børven spilt for RBK før 8. september. Dette skyldes regelverket rundt de såkalte overgangsvinduene og registrering av nye spillere.

Debut mot VIF?

Nå ser det derimot ut til at Børven blir RBK-spiller med umiddelbar virkning. Dermed kan han debutere mot Vålerenga hjemme onsdag. Mot VIF med Odd scoret han tre mål 24. juni.

Odd har vært klare på at de måtte ha på plass en Børven-erstatter. Mandag signerte Mushaga Bakenga for skiensklubben. Det bidro trolig til at det var enklere å gi slipp på Børven.

Verken Børven, Tore Andersen, Einar Håndlykken eller Mikael Dorsin har besvart NTBs henvendelser.

Børvens advokat Kent Karlsen skriver følgende i en melding til NTB: «Sliter med tilgjengeligheten nå».

(©NTB)