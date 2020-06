Medier: Sané klar for Bayern München

Overgangen til den tyske fotballstjernen Leroy Sané fra Manchester City til Bayern München er ifølge avisen Bild og flere andre toneangivende medier i boks.

Den tidligere City-spilleren skal angivelig ha skrevet under på en avtale på fem år, melder både Sky Sports og BBC. Overgangssummen skal være på litt over 650 millioner kroner.

Ingen av klubbene har offisielt annonsert overgangen, men fotballsjefen i den tyske storavisen Bild, Christian Falk, skriver også på Twitter at alle formaliteter er ryddet av veien.

Sané var delaktig i at Manchester City kunne løfte hele tre engelske trofeer i fjor, og nå venter etter alle solemerker nye utfordringer i München.

Citys manager Pep Guardiola varslet forrige uke at den lynraske vingen ønsket seg vekk fra Manchester, og at han nektet å skrive under ny kontrakt. Sanés avtale utløper neste sommer.

Den lynraske vingen har vært skadet i nesten hele den inneværende Premier League-sesongen.

(©NTB)