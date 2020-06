Medier: Werner går for Chelsea – Liverpool ute av kampen om spissen

Timo Werner skal være enig med Chelsea om en langtidskontrakt og selges til London-klubben fra RB Leipzig, skriver flere britiske medier.

The Telegraph melder torsdag kveld at den tyske stjernespissen er enig med Chelsea om en overgang, og at han selges for 60 millioner euro, som angivelig utkjøpsklausulen i kontrakten hans med RB Leipzig.

Det er imidlertid noe tvil rundt størrelsen på utkjøpsklausulen og hvorvidt den løper kun til 15. juni eller gjelder lenger enn den datoen. Sky Sports skriver at klausulen ligger på 55 millioner euro og utløper om elleve dager.

Ifølge The Telegraph var Liverpool ikke villig til å betale summen Leipzig krevde for spissen. Werner er blitt koblet til den engelske serielederen i lang tid.

Andre medier, blant dem BBC , rapporterer også at det pågår forhandlinger mellom Chelsea, RB Leipzig og Werner om en overgang.

Den tidligere Bundesliga-proffen Jan Åge Fjørtoft, som har gode kilder i tysk fotball, skriver på Twitter at han sitter på de samme opplysningene.

– Har nettopp blitt fortalt at Liverpool har trukket seg fra «Werner-avtalen» på grunn av «økonomiske årsaker». Werner-leiren har deretter henvendt seg til Chelsea, som har lagt fram en pakke med gode penger, selvfølgelig, men også en garanti om posisjon i laget, skriver Fjørtoft.

Det ryktes samtidig i både britiske og tyske medier at Werner får en femårskontrakt i Chelsea verdt 10 millioner pund i året. Det tilsvarer snaut 120 millioner kroner.

