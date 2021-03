Medier: Zlatan ute i tre uker – kan miste Solskjær-møte

Zlatan Ibrahimovic har pådratt seg en lårskade og kan gå glipp av åttedelsfinalen i europaligaen mot Manchester United, melder en rekke medier.

De italienske storavisene La Gazetta dello Sport og Corriere dello Sport hevder begge å ha kjennskap til Zlatans skadestatus. Det samme gjør Sky Italia.

Ibrahimovic tok seg til innsiden av låret etter et skuddforsøk i søndagens borteseier mot Roma i Serie A. Der ble han byttet ut etter 56 minutter.

Nå meldes det om at svensken står foran et flere uker langt skadefravær. Rapportene tyder på at skaden skal undersøkes på nytt om ti dager.

Dersom oppholdet blir på flere uker risikerer Ibrahimovic å gå glipp av det første oppgjøret i europaligaens åttedelsfinale mot gamleklubben Manchester United. Det spilles 11. mars med returkamp en uke seinere.

De kommende ligakampene mot Udinese, Verone og Napol kan også gå fløyten.

(©NTB)

