Mediesjef Skeie deltok på dødballtrening før Frankrike-kampen

Landslagssjef Martin Sjögren bekreftet først til TV 2 at pressesjef Terje Skeie (196 cm) var med på trening før kampen mot Frankrike, men svarte mer unnvikende da en fransk journalist forsøkte å grave i temaet.

NICE (Nettavisen): For nettopp Frankrikes forsvarskjempe Wendie Renard ble raskt et tema på Norges pressekonferanse på Allianz Riviera.

Lyon-stopperen rager 187 centimeter over bakken og viste seg fram med to scoringer i åpningskampen mot Sør-Korea. Midtstopperen er rundt 10 centimeter høyere enn Norges høyeste spiller Ingrid Syrstad Engen, og TV 2 meldte mandag at Sjögren hadde tatt i bruk utradisjonelle midler for å forberede de norske spillerne på luftstyrken til Renard.

Mediesjef Terje Skeie rager nemlig enda høyere over bakken enn Renard, og Sjögren bekreftet til kanalen at Skeie måtte stille opp på en av treningene i forkant av Frankrike-kampen.

- Det er helt sant at vi har brukt ham nå. Han er en «allkunstner», han kan gjøre litt av alt mulig. I dag fikk han være Renard på defensive dødballer, sa han til kanalen.

Nettopp det hadde også franske journalister plukket opp tirsdag, men på pressekonferansen, hvor Nettavisen deltok, var Sjögren langt mer vag i svarene da han ble konfrontert med bruken av Skeie.

- Vi vet at en av styrkene deres er dødballer. Vi har øvd på å forsvare oss, men om vår pressesjef har vært med vil jeg ikke kommentere, sa han med et smil.

MÅL: Wendie Renard er en konstant trussel på dødballer takket være hennes duellstyrke. Foto: Richard Sellers (Pa Photos)

Mjelde til Nettavisen: - Vi må unngå dødballer

Renards hodestyrke blir uansett noe de norske spillerne må håndtere onsdag kveld. Langt lavere sørkoreanske spillere var nemlig ikke i nærheten av å matche midtstopperen i åpningskampen, men Maren Mjelde virket ikke nevneverdig bekymret da Nettavisen lurte på hvordan hun forbereder seg på en fysisk såpass overlegen motspiller, hvert fall i antall centimeter.

- Vi må jo unngå at de får for mange dødballer, men vi vet jo at mot et så bra lag så kommer det til å skje. Det kommer til å komme cornere, det kommer til å komme frispark, og vi er klar over styrkene hennes, men samtidig synes jeg hun fikk det alt for enkelt mot Sør-Korea. Vi har ingen som matcher henne på høyden, men vi kan absolutt matche henne på styrke, sa Chelsea-stopperen.

Renard er én av mange franske landslagsspillere som til daglig spiller med Ada Hegerberg i Lyon.

Onsdag klokken 21.00 skal hun og de andre franske stjernene opp mot Norges fotballkvinner som overbeviste med 3-0-seier mot Nigeria i åpningskampen.

Sjögren gjentok flere ganger på tirsdagens pressekonferanse at de har analysert Frankrike grundig, og at han forventer å møte et lag som vil ha ballen langt mer enn hva Nigeria hadde i møtet med Norge.

KAPTEIN: Maren Mjelde er ikke bekymret for luftstyrken til Renard. Foto: Eric Gaillard (Reuters)

Trekker fram samholdet

Han og de norske spillerne har virket uforstyrret av omgivelsene som har vært opptatt av Ada Hegerberg etter hennes intervju med Josimar/Morgenbladet like før VM startet.

Sjögren valgte igjen å trekke fram nettopp samholdet i spillergruppen på tirsdagens pressekonferanse, hvor et 30-talls norske, franske og andre mediefolk deltok.

- Vi er en tett og sterk gruppe som har utviklet sterke bånd under lengre tid. Det samholdet er noe av det viktigste parameteret. Samtidig er vi her for å vinne fotballkamper, ikke for å være fornøyde med det vi har gjort. Vi gjorde en bra prestasjon mot Nigeria, men det var én av tre kamper. Vi er her for å prestere på et veldig høyt nivå. Ambisjonene når vi starter kamper, er å vinne den, er svenskens krystallklare svar før møtet med vertsnasjonen.

Etter pressekonferansen fikk de norske spillerne kjenne på gressmatten på arenaen i Nice. Mens det var flere ledige seter under kampen mot Nigeria i Reims, er det utsolgt før møtet med Frankrike onsdag.

Det betyr at det går mot 35.000 tilskuere, aller flest franske, i det som vil være Norges soleklart tøffeste oppgjør i gruppe A.