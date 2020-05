Medisinsk fritak øker ikke sjansen for OL-medaljer

Idrettsutøvere som har fritak fra regelverket og kan bruke medisin som ellers er ulovlig, tar ikke flere OL-medaljer enn konkurrentene, viser en ny studie.

Det er Verdens Antidopingbyrå (WADA) som står bak studien som ifølge det franske nyhetsbyrået AFP ble presentert torsdag.

WADA-kartleggingen har tatt for seg prestasjonene til utøvere som hadde medisinsk fritak under sommerolympiadene i London i 2012 og Rio i 2016, samt vinterlekene i Vancouver 2010, Sotsji 2014 og Pyeongchang 2018. Målet har vært å se om de tok flere medaljer enn de som ikke hadde noen slik spesialtillatelse.

Et medisinsk fritak (TUE) er en tillatelse gitt på grunn av skade/sykdom til å bruke et ellers forbudt stoff i konkurranse.

De amerikanske tennissøstrene Serena og Venus Williams samt turndronningen Simone Biles er tre kjente utøvere som er innvilget fritak for bruk av medisiner. Det ble kjent da deres helseopplysninger ble publisert i kjølvannet av et hackerangrep i 2016.

Ingen sammenheng

WADAs medisinske direktør Alan Vernec opplyser at andelen utøvere som konkurrerte med en medisinsk spesialtillatelse under de fem olympiadene studien tar for seg var på mindre enn én prosent.

– Analysene antyder at det ikke finnes noen relevant sammenheng mellom det å konkurrere med medisinsk fritak og sannsynligheten for å vinne en medalje, sier han.

Vernec legger videre til at funnene i kartleggingen «gir objektive data som tilbakeviser noen av de misforståelsene og feilaktige oppfatningene som omgir de medisinske fritakene».

Idrettsutøvere innvilges fritak etter at medisinske spesialister har gått gjennom og vurdert om søknaden er helsemessige relevant og begrunnet. Deretter gjennomfører også WADA og nasjonale antidopingbyråer egne undersøkelser.

Har bred støtte

– Medisinske fritak er en nødvendig del av idretten, som gir utøvere med legitime medisinske tilstander muligheten til å konkurrere på like vilkår, sier Vernec.

Han legger til at ordningen har overveldende støtte fra utøverne selv, leger og antidopingmiljøet. Det foreligger også strenge regler som skal forhindre misbruk.

Forskerne har i studien beregnet sannsynligheten for å ta en medalje med og uten medisinsk fritak, og kontrollert for faktoren at utøvere fra nasjoner med store ressurser kan prestere bedre av andre årsaker.

De finner ingen sammenheng.

