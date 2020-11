Medvedev brøt Zverevs seiersrekke og vant Paris Masters

Daniil Medvedev tapte første sett i finalen, men vendte til seier mot Alexander Zverev og vant Paris Masters i tennis.

Zverev slo Rafael Nadal i semifinalen og jaget sin tredje turneringsseier på rad, men den 23-årige tyskeren måtte finne seg i å bli utspilt mot slutten av finalen da Medvedev vant 5-7, 6-4, 6-1.

– Før turneringen var jeg ikke i min beste form, med null finaler i år. Jeg klaget stadig til kona over hvor ille det var, men nå står jeg her med trofeet i en turnering jeg elsker. Jeg er superglad for min tredje Masters-tittel, sa Medvedev.

Han vant også Masters 1000-turneringene i Cincinnati og Shanghai i fjor.

Både Medvedev og Zverev er klare for ATP-finalen i London 15.-22. november, som avslutter tennissesongen.

