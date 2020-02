Meek før helgens skjebnekamp: - Jeg er ikke her kun for å vinne

Emil Meek ønsker å sette et merkbart avtrykk etter seg i New Zealand denne helgen.

Emil Meek er, som Nettavisen tidligere har omtalt, på den siste kampen på UFC-kontrakten sin når han møter australske Jake Matthews i New Zealand kommende helg.

På kontorveggen til den mektige UFC-sjefen Dana White står Meeks navn ved siden av en rød statistikk, som betyr at han har flere tap enn seirer (1-2) i UFC.

- Alle disse er på den siste kampen på kontrakten sin, så vi må bestemme om vi skal beholde dem eller la dem gå, sa White nylig da han viste frem sine luksuriøse kontorlokaler i Las Vegas til Barstool Sports.

SISTE KAMP: UFC-president Dana White viste nylig fram kontorlokalene sine. Der viste han blant annet fram veggen der fighterne som har én kamp igjen på kontrakten er listet opp. Foto: Skjermdump YouTube / Barstool Sports

For Emil Meek betyr det at han mest sannsynlig må vinne eller imponere stort i en underholdende kamp til helgen for å fortsette UFC-eventyret.

- Tenker ikke på det

At lørdagens kamp kan avgjøre MMA-fremtiden hans er imidlertid ikke noe som stresser nordmannen.

- Det er ikke noe jeg tenker mye på. For meg er det en kamp om gangen uansett, og det er bare seier som gjelder uansett. Det har det alltid vært, sier Meek til Nettavisen.

Han har lagt det skuffende tapet mot polske Bartosz Fabinski i Hamburg bak seg og er klar for å overraske bookmakerne igjen.

- Jeg skal gå inn der og slå ut Jake Matthews. Jeg er ikke her bare for å vinne, men jeg er her for å gjøre en «statement». Jeg vil gjøre en sinnssykt god kamp, avslutte han, hente 50.000 dollar i bonus og få en ny, fet kontrakt, sier Meek.

Han legger ikke skjul på det faktum at han skal bli pappa har gitt ham ekstra motivasjon.

- Det er jævla sprøtt, hele greia. Om noen måneder er det en skapning jeg har lagd, som jeg skal ha ansvar for resten av livet. Det gir meg ekstra driv for å gjøre det bra. Det gnistrer litt opp i hjertet da, sier Meek.

Matthews: - Emil er en kriger

Motstander Matthews har konkurrert i UFC siden han var 19 år og er bookmakernes favoritt før kampen i Auckland. Meek vet det blir en tøff test.

- Jake er en dritbra fighter, som har vunnet fire av de fem siste kampene sine. Han slår hardt og har få svakheter. Han er sikkert en av de beste urankede fighterne, og det kommer til å bli en dritbra match. Det er en sånn fight man på forhånd vet kommer til å bli bra, sier Meek.

Matthews er klar over at kampen er den siste på Meeks nåværende UFC-kontrakt og er tydelig på at han ikke vil vise sin norske motstander nåde av den grunn.

- Emil er en kriger. Og jeg er både glad og beæret over å få møte han. Jeg vil aldri tvile på meg selv og vil gjøre alt som står i min makt for å sørge for at dette blir hans siste UFC-kamp. Samtidig ønsker jeg ham lykke til med resten av karrieren, sier Matthews til Nettavisen.

