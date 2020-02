Meek-nedtur mot Matthews i New Zealand

Emil Meek kom i gang for sent i møtet med Jake Matthews, og dommerne ga australieren seieren.

Emil Meek tapte på poeng da han møtte australske Jake Matthews i UFCs oktagon i New Zealand natt til søndag.

Alle dommerne ga Matthews seieren med 29-28 - to runder mot én.

Meek hadde enkelte gode perioder i løpet av kampen og var best i tredje runde, men nedtakningene til Matthews i de to første rundene var nok til å sikre seieren for australieren.

Kampen var den siste på Meeks nåværende UFC-kontrakt, og etter tre strake tap er det usikkert om han får en ny mulighet i verdens største MMA-organisasjon.

- Tusen takk til UFC, som satte sammen denne kampen. Det var en fantastisk kamp. Takk for at dere er her. Takk, New Zealand og takk Jake Matthews, sa Meek i buret etter kampen.

Slått ned i første runde

Etter jevne slagvekslinger det første halvminuttet gikk Matthews for en nedtakning, og Meek havnet på ryggen, med Matthews i halvguard.

Nordmannen kom seg imidlertid opp igjen i løpet av halvannet minutt, uten å ta noe skade.

Kort tid etterpå måtte Meek spise en venstre uppercut, som sendte nordmannen i bakken på ny, og Matthews kontrollerte resten av runden fra topposisjon.

Også i åpningsminuttet i andre runde lyktes Matthews med å ta sin norske motstander ned. Etter å ha forsøkt å komme seg ut, endte Meek med å gi opp ryggen.

Med halvannet minutt igjen av runden kom han seg opp igjen og fikk landet et solid kne og fulgte opp med tunge albuer, før Matthews igjen brøt 31-åringen ned i kanvasen.

Matthews fikk klare instruksjoner om ikke å bli med på noe slagsmål mot Meek mellom rundene, da hjørnet hans så at australieren var i fare i slagvekslingene.

Matthews var klart mest sliten i den tredje runden, men Meek lyktes ikke med å avslutte kampen, slik han hadde trengt for å få seieren han trengte.

Tre tap på rad

31-åringen kom inn i UFC etter en overbevisende seier mot brasilianske Rousimar Palhares i organisasjonen Venator i 2016.

I UFC startet han glimrende med seier mot Jordan Mein i Toronto samme år. Deretter ble det poengtap mot nåværende tittelholder i weltervekt, Kamaru Usman.

I juli 2018 gikk han på et skuffende poengtap mot polske Bartosz Fabinski.

Nå gjenstår det å se om UFC-ledelsen synes Meek gjorde nok for å fortjene ny kontrakt lørdag.

Totalt har 31-åringen ni seirer og fem tap i sin MMA-karriere. I UFC står han med statistikken 1-3.