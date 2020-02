Meek testet treningsmetodene til kontroversiell MMA-trener: - Det var helt vilt

Emil Meek har lagt oppkjøringen til helgens UFC-kamp til Las Vegas. Der har han blant annet støtt på en trener litt utenom det vanlige.

Denne uken dukket det opp et treningsklipp av Meek og den uortodokse og kontroversielle MMA-treneren Joshua Fabia i sosiale medier.

Se videoklippet øverst i artikkelen

I videoen kan man se Meek bli insturert til å slå mot kroppen til Fabia, som kontrer med diverse uortodokse teknikker, som neppe egner seg i en MMA-kamp.

Klippet er kommentert og delt av flere UFC-utøvere, blant andre brasilianske Gilbert Burns og amerikaneren Belal Muhammad.

Fabia er grunnleggeren av «The School of Self-Awareness» og mest kjent som treneren til UFC-fighter Diego Sanchez. Nylig fikk han krass kritikk for rådene han ga eleven underveis i kampen mot Michel Pereira.

- Løp etter oss med kniv



Når Nettavisen slår på tråden til Meek i Auckland, New Zealand, er det en noe lattermild nordmann som legger ut om møtet med den spesielle treneren.

- Det startet med at Diego Sanchez skriver til meg på Instagram. «Hei, Emil. Vi skal til Vegas nå. Hvis du vil trene med oss, så får du gjerne bli med». Jeg sa ok, jeg er med og så spør jeg om han tar med ninja-coachen. «There is no other way», svarer Diego, forteller Meek til Nettavisen.

UFC-nordmannen forteller videre om et meget spesielt treningsopplegg og møte med Joshua Fabia.

- Jeg klarer jo ikke dy meg. Jeg må prøve galskapen og finne ut om det er så sykt som de sier. Det kan jeg sverge på livet mitt at det er. Vi var fem UFC-fightere i et bur. Vi løp fra han, og han løp etter oss med en kniv. Det er vanskelig å forklare. Det var utrolig interessant. Jeg valgte å gjøre alt jeg ble fortalt, og det var helt vilt, gliser Meek.

Samarbeider med tidligere UFC-stjerne

Noe videre samarbeid med Fabia blir det ikke, men nordmannen har knyttet til seg en annen langt mer merittert trener i Las Vegas. Nemlig Gray Maynard.

Den tidligere UFC-stjernen har i sin aktive karriere seirer mot kjente utøvere som Nate Diaz, Kenny Florian og Frankie Edgar, og har også gått to tittelkamper mot Edgar.

Meek mener utbyttet av treningen med Maynard har vært stort.

- Han er akkurat det jeg trenger og har hjulpet meg sinnssykt mye med brytingen. Hele oppkjøringen i Las Vegas med gode venner rundt meg har vært fantastisk bra, sier Meek.

Helgens kamp mot australske Jake Matthews i Auckland ser du direkte på Viaplay fra 23.00 lørdag. Det er ventet at Meek og Matthews går i buret mellom midnatt og halv ett natt til søndag.

