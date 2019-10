Meek utsetter comebacket og utfordrer UFC-legende

Emil Meek utfordrer UFC-veteranen Diego Sanchez og er klar på at han er ferdig i UFC hvis han taper.

Den norske UFC-fighteren Emil Meek har ikke vært i aksjon siden han tapte mot polakken Bartosz Fabinski i Hamburg i august i fjor.

Meek uttalte nylig til Nettavisen at det nærmet seg nyheter angående ny kamp, men nå bekrefter Meeks manager Per Meland at comebacket er utsatt.

- Vi ble nettopp enige med Sean Shelby (UFC-matchmaker) om å utsette comebacket til 2020, da alle parter ønsker å gi Emil tid til å restituere 100 prosent fra skadene han har vært gjennom det siste året, sier Meland til Nettavisen.

Meeks 2019 har vært preget av skader, og i mai ble han operert for å fjerne et beinfragment i albuen.

Utfordrer Diego Sanchez

UFC-nordmannen har alltid siktet høyt når han ser etter nye motstandere og nå drømmer han om å møte vinneren av den første sesongen av The Ultimate Fighter, Diego Sanchez.

Les også: Her står Emil Meeks navn på UFC-sjefens vegg. Det kan bety trøbbel

På et av Sanchez' Instagram innlegg nylig kommenterte Meek nylig og utfordret 37-åringen til å møtes i UFCs oktagon.

UFC-veteranen er ikke avvisende til utfordringen, men kommer med antydninger om at flere utøvere i vektklassen (77 kg) bruker intravenøs terapi for å rehydrere etter innveiing, noe som er ulovlig i UFC.

INTENS TYPE: Diego Sanchez har gått 30 UFC-kamper i sin karriere. Foto: Ronald Martinez (AFP)

- Jeg er åpen for å slåss mot hvem som helst. Det eneste problemet jeg har, er å møte 90-kilos giganter. Jeg vet uten tvil at flere av dere monstre fremdeles bruker intravenøse væsker og vitaminer for å komme dere etter vektkutt. Jeg vet at flere UFC-fightere fremdeles jukser. Jeg vet med sikkerhet at det ikke er noen test for å avsløre bruk av intravenøs terapi. Jeg er fortsatt med, men la oss være ærlige. Jeg vet sannheten, skriver Sanchez til Meek.

Nordmannen har svart på Sanchez sine beskyldninger.

- Jeg er ikke noe 90-kilos monster, men jeg er en 84-kilos viking. Du kan ta meg på ordet. Jeg bruker ikke noe intravenøst. Du kan ha et babycam på meg hvis du vil. La oss finne en dato og starte 2020 med et stort smell, sier Meek.

Nettavisen har tidligere omtalt at Meek kun har én kamp igjen på sin gjeldende UFC-kontrakt og at han trolig er avhengig av seier eller en sterk prestasjon for å bli tilbudt ny kontrakt.

Det poengterer også nordmannen under samme Instagram-post, der en fan har kommentert at Meek er ute etter å pensjonere Sanchez.

- Kampen for overlevelse. Hvis jeg taper, er jeg ute av UFC, skriver Meek.

SNART TILBAKE: Emil Meek håper å returnere til UFC i starten av 2020. Foto: Håkon Jørgensen / Valhalla Sport

Blant UFCs mest rutinerte

Diego Sanchez har konkurrert i UFC siden 2005 og er den eneste deltakeren fra første sesong av The Ultimate Fighter, som fremdeles er aktiv.

Han har totalt 30 kamper i UFC, og ligger dermed på tredjeplass på oversikten over utøvere med flest kamper i MMA-organisasjonen. Bare Donald Cerrone, Jim Miller og Jeremy Stehpens har flere UFC-kamper.

Sanchez har tilbragt totalt seks timer, åtte minutter og 58 sekunder i UFCs oktagon, og har konkurrert i fire forskjellige vektklasser.

I 2009 møtte han BJ Penn i kamp om tittelen i lettvekt, men tapte på teknisk knockout. Totalt har han gått 41 profesjonelle MMA-kamper og vunnet 29 av dem.

Han var sist i aksjon mot Michael Chiesa på UFC 239 i Las Vegas 6. juli.