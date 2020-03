Melder at Serie A stoppes av coronaviruset

Flere kamper har allerede gått uten tilskuere. Nå suspenderes den italienske ligaen inntil videre, bekrefter landets statsminister.

Det er den velinformerte Sky Sports Italia-journalisten Fabrizio Romano som mandag kveld melder at den italienske fotballigaen, Serie A, er innstilt.

Grunnen til dette er coronaviruset. Italia er et av landene som er hardest rammet av viruset og det har påvirket en rekke sportsarrangementer i nasjonen.

Flere Serie A-kamper har allerede gått for tomme tribuner, men nå har det altså blitt bestemt at ligaen skal innstilles inntil videre, ifølge Romano.

Italias statsminister Giuseppe Conte skal også ha bekreftet at fotballen stoppes. Han sier at tiltakene som fram til nå har vært for Nord-Italia nå gjelder for hele landet.

Tidligere mandag ble det kjent at Italias olympiske komité (Coni) ønsket å suspendere alle nasjonale sportsbegivenheter fram til 3. april på grunn av viruset.

Det skrev Coni på sine nettsider etter et møte med de forskjellige italienske særforbundene. Coni ba regjeringen utstede et dekret som skulle gjøre deres anbefaling gjeldende.

Hittil har man avviklet flere kamper i Serie A uten tilskuere, men Coni mente altså at dette ikke var nok. Italias fotballforbund er selvsagt ett av medlemmene til Coni.

I Conis anbefaling inngikk ikke landskamper, kamper i Champions League og kamper i Europa League.

Det kan likevel være dårlig nytt for de italienske klubbene som spiller i europacupen, som trolig vil miste viktig kamptrening inn mot kampene i Europa.

I Champions League henger Juventus, Atalanta og Napoli fortsatt med av de italienske lagene.

Italia er altså det landet i Europa som er hardest rammet av coronaviruset.