Melder om bråk på Arsenal-trening: - Skal ha slått medspiller til blods

En takling på treningsfeltet skal ha fått David Luiz til å reagere voldsomt. Mannen det gikk utover hevder imidlertid nå at hele saken er oppspinn.

Det velinformerte og seriøse nettstedet The Athletic melder at det skal ha gått hardt for seg på Arsenals trening nylig. Selv om det ikke er uvanlig at det går en kule varmt på trening, skal det denne gangen ha endt med et skikkelig basketak.

Ifølge The Athletic så er det David Luiz og Dani Ceballos som skal ha røket i tottene på hverandre på treningsfeltet. Rapportene skal ha det til at David Luiz skal ha slått til spanjolen midt i ansiktet, så han gikk i bakken og blødde fra ansiktet.

Episoden skal ha funnet sted fredag og bakgrunnen for David Luiz' voldsomme reaksjon skal være en takling fra Ceballos underveis i fredagens økt.

Den spanske midtbanespilleren skal ha kommet seg raskt på beina etter slaget og de to spillerne ble deretter fort adskilt av andre spillere og trenere.

Begge ble deretter sendt hjem fra treningen. Saken har blitt slått stort opp hos flere av de engelske tabloidene torsdag kveld, men Ceballos nekter for hendelsen.

Arsenal-spilleren har gått ut via Twitter og stemplet saken fra The Athletic som «fake», han mener altså at den ikke stemmer overens med virkeligheten.

Saken i The Athletic er skrevet av den anerkjente journalisten David Ornstein, som i mange år har vært kjent som én av de som kjenner best til det som foregår i Arsenal.

Videre i saken til The Athletic står det å lese at de to spillerne måtte bli hjemme fra trening i tre dager, men at gemyttene da skal ha roet seg og de sa begge unnskyld.

Arteta ga beskjed

Nå skal londonklubben - og de to spillerne - igjen trene som normalt.

Det var Arsenal-manager Mikel Arteta som ba de to spillerne begrave stridsøksen og de skal ha fått klar beskjed om å bli ferdig med saken før tirsdagens trening.

Ceballos, som er på lån i Arsenal fra Real Madrid, har også før vært involvert i bråk. Tidligere denne sesongen havnet 24-åringen nemlig i en opphetet situasjon med Eddie Nketiah i oppvarmingen til en kamp mot Fulham i Premier League.

Nketiah har senere uttalt at de to er perlevenner igjen nå.

Episoden på treningsfeltet denne gangen kom i kjølvannet av 3-0-tapet for Aston Villa i Premier League rett før flere spillere dro på landslagssamling.

Artetas gutter ligger på en litt skuffende 11.-plass i Premier League så langt. Londonklubben møter Leeds borte søndag kveld.

