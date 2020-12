Meldes om Haaland-interesse før Manchester-derbyet: - Han er eksepsjonell

De to Premier League-managerne kjemper både på- og av banen.

Lørdag kveld er det duket for storoppgjør i Premier League, i det Manchester United og Manchester City braker sammen i kampen om poeng og ære i byderbyet.

I forkant av dette meldes det nå om en annen kamp som foregår bak kulissene, en kamp som involverer en nordmann som ikke gjør annet enn å hamre inn mål i Bundesliga.

Kamp om Haaland

Det dreier seg selvfølgelig om Erling Braut Haaland, som skal toppe ønskelisten til de to Manchester-trenerne.

Pep Guardiola skal anse Haaland som den perfekte arvtager til Sergio Agüero, som tross alt ikke blir noe yngre. Argentinerens kontrakt utløper også ved sesongslutt, og det er ikke gitt at de høye herrer på Etihad ønsker å fornye den avtalen.

I den røde delen av byen skal hovedfokuset fortsatt være å sikre seg en habil høyreving, men det er ingen hemmelighet at Ole Gunnar Solskjær har et svært godt øye til Haaland etter deres tid sammen i Molde. Før overgangen til Borussia Dortmund ble et faktum, skal også United ha forsøkt å lokke målmaskinen til Old Trafford.

Daily Mail mener å vite at City kan ha et fortrinn ved at Alf-Inge Haaland selv spilte for klubben i tre sesonger, men det eneste som er helt sikkert er at dette ikke blir en billig affære.

Dortmund er nemlig veldig klar over at utkjøpsklausulen, som skal være på 65 millioner euro, ikke er gyldig før sommeren 2022. Talentfabrikken skal derfor vurdere å selge Haaland allerede etter denne sesongen, men da for en betraktelig høyere sum.

Kilder skal også ha fortalt Mail at Real Madrid følger situasjonen tett, men at prisen kan bli for stiv for de spanske gigantene, som har blitt hardt rammet av koronaviruset.

Agenten kan stå i veien for United

Manchester United har den siste uka hatt mer enn nok med å slokke brannen som ble startet av Mino Raiola - superagenten som uten forvarsel meldte at det var på tide at hans klient, Paul Pogba, forlot klubben.

Raiola representerer også Haaland, og sendte forrige uke et lite stikk retning Solskjær, som hadde antydet at han hadde spilt en liten rolle i utviklingen til Haaland. Han sammenlignet også Haaland med en tidligere United-spiss, noe som ikke falt i god jord hos superagenten.

- Haaland er som Zlatan Ibrahimovic da han var 20 år gammel. Solskjær er sikkert en fin fyr, men det var feil å sammenligne han med Romelu Lukaku. Det hadde vært bedre om Solskjær fant en måte å få Pogba til å spille som en vinner, heller enn å snakke om Haaland, sa Raiola, og la til at Haaland selv ikke har noe hast med å forlate Tyskland.

Selv ønsket ikke Solskjær å oppmuntre noen ordkrig med hverken Raiola eller Pogba, og understreket heller at franskmannen - i motsetning til tidligere spillere - ikke har valgt å droppe treninger og kamper for å presse frem en overgang.

Det gjenstår altså å se om Solskjær og United er villige til å knytte nye bånd til Raiola i kampen om signaturen til Haaland, eller om agenten i det hele tatt ønsker sin klient til United.

Til historien hører det også med at Raiola og Guardiola har en betent forhold, etter at superagenten omtalte den daværende Barcelona-treneren i svært krasse ordlag etter det Raiola mente var urettferdig behandling av Zlatan i Barcelona.

Ingen ordkrig før derbyet

Begge Manchester-trenerne snakket med pressen på fredag, men de som håpet på fyr i teltet før avspark ble nok skuffet.

Solskjær var klokkeklar på at en storkamp som dette er perfekt etter en stor skuffelse - og Guardiola var svært støttende i sin omtale av sin manager-kollega.

- Det er alltid et press når du er United-trener. Det var noe jeg måtte tenke gjennom før jeg tok jobben. Har jeg det som trengs for å være i en sånn situasjon? Kan jeg håndtere tilbakeslag? Kan jeg takle suksess? Det tror jeg at jeg kan, sa Solskjær på sin pressekonferanse før storkampen.

- Det er viktig at man ikke får panikk hver gang det går dårlig, for du vil aldri vinne hver kamp. Noen kamper gjør vondere å tape enn andre, og noen tap har større konsekvenser enn andre. Vi har taklet dette bra, og realiteten er at vi er ute av Champions League denne sesongen. Vi må se fremover å kjempe oss tilbake. Manchester-derbyet er kanskje den beste kampen vi kunne ha hatt etter en sånn skuffelse.

Pep Guardiola har ikke fått den forrykende starten på sesongen han nok hadde ønsket seg, og hans City ligger ett poeng bak sine røde naboer før avspark lørdag kveld. Den svært suksessrike manageren sendte også avgårde en støtteerklæring til Solskjær da han møtte pressen på fredag.

- Jeg synes han er en eksepsjonell manager. Jeg kan ikke si så mye mer, for jeg er ikke i garderoben, men jeg vet hvordan han har håndtert dette laget og hvordan han representerer United over hele verden. Jeg vet også at Ole vet at jobben hans avhenger av resultater, men jeg synes arbeidet han gjør i United er bra.

- Når vi vinner så er vi genier, og når vi taper så må vi få sparken. Det skjer i United, og det skjer i klubber over hele verden. Dette vet vi. Det er også derfor vi får godt betalt. Jeg trenger ikke å støtte Solskjær personlig, for han kjenner jobben sin og er sterk nok.

Hvem som går seirende ut av Manchester-duellen på Old Trafford får vi svaret på senere lørdag kveld.

Avspark er klokken 18.30, og kampen kan som alltid følges i vårt livesenter.

