Melhus, Hagen og Egner får ikke kamp i Norge - må til utlandet

Går i ringen i England lørdag kveld.

Lørdag kveld går de norske proffbokserne Ingrid Egner, Alexander Hagen og Kevin Melhus kamper under stevnet Siesta Boxing Summer Ball i Bracknell, England.

Trioen reiser til England som følge av et samarbeid med Oslo Bokseklubb, Melhus Promotions og Siesta Boxing. Kampene er et ledd i å hjelpe nordmennene videre på veien mot internasjonale titler. For Melhus er det første gang han går i ringen internasjonalt som proffbokser, etter å ha gått sine kamper på norsk jord.

Selv om det nå er åpnet for proffboksing her hjemme, ser de norske utøverne seg nødt til å gå stevner i utlandet, for å få nok matching i løpet av et år.

Ikke uproblematisk



Ifølge trener Max Mankowitz er ikke dette uproblematisk. Han mener det blir for lang tid mellom hver kamp og sier at den nevnte trioen nå tar «en sjanse» ved å reise utenlands. Han sier det er en større fare for at bokserne kan bli bortdømt når de går kamper utenlands og at det derfor er viktig å vinne på overbevisende vis.

Alexander Hagen har gått de fleste av sine proffkamper i utlandet, og håper ikke at dette vil by på store problemer, men er likevel spent før stevnet i England.

- Jeg har gått mesteparten av mine proffkamper i utlandet, så sånn sett er det ikke noe nytt. Likevel er dette første gang i et samarbeid med en ny promotor og et nytt bokseforbund. Hvem vet hvordan vi kommer til å bli behandlet? sier han til Nettavisen i timene før kamp lørdag kveld.

Ifølge trener Mankowitz er det vanlig å hente inn utenlandske sparringspartnere i oppkjøringen til slike stevner og det er vanlig at oppkjøringen er på to måneder. På grunn av sen kampbekreftelse, har det imidlertid blitt annerledes oppkjøring.

- Jeg har trent kontinuerlig siden jeg gikk kamp 16. februar i Finland. Vi fikk ikke tid til å kjøre en skikkelig innspurt på slutten med sparringspartnere fra utlandet, men i stedet brukte vi lokale boksere i Oslo Bokseklubb. Jeg og Kevin Melhus sparret mye sammen, forteller Hagen om sin oppkjøring til stevnet i England.

- Bør legge bedre til rette



Melhus, som i 2016 ble den første til å gå proffkamp på norsk jord etter at bokseforbudet ble opphevet, satser selvsagt stort på sin egen proffkarriere, men jobber samtidig også som promotør for sitt eget selskap Melhus Promotions.

Han føler at ting burde bli lagt bedre til rette her hjemme i Norge for at det skal kunne arrangeres flere stevner og mener det økonomiske setter begrensninger.

OPPFORDRING: Kevin Melhus mener det burde legges bedre til rette for at norske boksere kan gå kamper på norsk jord. Foto: Paul Weaver

- Økonomisk bør myndighetene legge mer til rette for idretter som er utenfor Norges Idrettsforbund. De bør oppheve forbudet mot at bettingselskapene ikke får lov til å bidra. En lisensmodell slik som i Danmark og Sverige tror jeg hadde vært en bedre løsning, sier Melhus til Nettavisen.

- Det bør også legges mer til rette med tanke på beskatning av kommersielle idrettsarrangement i Norge, sier proffbokseren videre.

- Boksingens Mekka



Han er likevel positiv til å gå kamp i England.

- England er for øyeblikket boksingens Mekka. For oss utøvere gir det sportslig og kommersiell verdi å utøve noen av kampene her, sier 29-åringen.

Ingrid Egner har bokset over hele verden som amatør, og lar seg ikke skremme av utfordringen ved å gå proffkamp i utlandet.

- Som amatør har jeg bokset over hele verden. I Tyrkia, Storbritannia, Kina og USA. Så for meg er det å bokse i utlandet ikke så veldig nytt, sier hun til Nettavisen.

- Selv om dette blir min første proffkamp i utlandet, så føler jeg at det ikke er så mye press. Det viktigste for meg er å ha det gøy. Jeg var helt i verdenstoppen som amatør, og jeg er klar for å møte store utfordringer, tidlig i min proffkarriere, sier Egner.

PÅ PLASS I ENGLAND: Kevin Melhus, Alexander Hagen og Ingrid Egner og teamet rundt dem.

Tøffe kamper



Siesta Boxing Summer Ball sendes på Viasat+ og Viaplay lørdag kveld fra klokken 20.00 norsk tid.

Alexander Hagen veide inn til 80,65 kilo fredag og møter franskmannen Guevork Marakia i sin kamp lørdag kveld.

Melhus på sin side, som veide inn til 90,36 kilo, skal møte briten Ossie Jervier i en kamp som er stipulert til seks runder.

Egner er rangert som nummer 14 i verden. Hun veide inn til 58,51 kilo på innveiingen fredag og møter polske Karina Kopinska i ringen.