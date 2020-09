Mendy klar for Chelsea

For to år siden ble Kepa Arrizabalaga verdens dyreste keeper da Chelsea hentet han fra Athletic Club. Nå har Chelsea hentet ny keeper.

Chelsea bekrefter overgangen for Edouard Mendy torsdag formiddag.

Overgangssummen skal ligge på 24 millioner euro, ifølge den velinformerte journalisten Fabrizio Romano.

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet at Chelsea har vært interessert i å hente en ny keeper, og nå har Frank Lampard endelig fått tak i Rennes-keeper Edouard Mendy.

Den 28 år gamle keeperen har spilt i Frankrike hele karrieren sin. Før han ble hentet av Rennes i 2019, spilte han tre sesonger for Reims.

Mendy debuterte på Senegal sitt landslag i 2018, og har totalt spilt åtte kamper for det senegalesiske landslaget.

Kepa har fått mye kritikk

I 2018 hentet Chelsea Kepa Arrizabalaga fra Athletic Club for rundt 80 millioner euro, noe som gjorde spanjolen til verdens dyreste keeper gjennom tidene. Men den spanske keeperen har måtte tåle mye kritikk i løpet av tiden sin i Chelsea.

Han har gjort flere tabber siden han ankom Chelsea, senest i søndagens toppkamp mellom Chelsea og Liverpool. Da keeperen skulle sende en pasning ut til en lagkamerat snappet Sadio Mane opp ballen, og han kunne enkelt sende ballen i mål.

Kepa sine dårlige prestasjoner har fått flere til å reagere, og tidligere Chelsea-spiller Chris Sutton slaktet spanjolen sin prestasjon etter kampen mot Liverpool på søndag.

- Han er den største floppen i klubben, siden jeg spilte der, skrev Sutton i en kommentar han selv har skrevet i Daily Mail.

Mange forsterkninger

Chelsea har i sommerens overgangvindu vært svært aktive. Allerede før overgangsvinduet hadde åpnet bekreftet Chelsea at Hakim Ziyech og Timo Werner var klare for klubben, fra henholdsvis Ajax og RB Leipzig.

Sent i august kunne blåtrøyene også bekrefte at Ben Chilwell, Malang Sarr og Thiago Silva var klare for Chelsea.

I starten av september bekreftet Chelsea også at Kai Havertz var blitt ny Chelsea-spiller, etter en lang periode med spekulasjoner.