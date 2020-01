Mener dette bildet illustrerer Haalands vinnerskalle: - Vært sånn fra dag én

Et fellestrekk ved de aller beste idrettsutøverne på tvers av sportsgrener, er ofte at de hater å tape. Erling Braut Haaland (19) er intet unntak.

AUGSBURG (Nettavisen): Lørdag klokken 15.30 kan unggutten få sin debut i Bundesliga for sitt Borussia Dortmund.

I tillegg til at han i 2020 kan konsentrere seg om en ny ligahverdag, er jærbuen fortsatt med i Champions League - til tross for at han røk ut av turneringen med sitt Red Bull Salzburg før nyttår.

Det var et nederlag Haaland naturlig nok tok tungt. For i tillegg til de sportslige og fysiske kvalitetene til spissen, er det etter hvert blitt godt synlig hvor stor vinnerskalle han har.

Da Liverpools Mohamed Salah la på til 2-0 i Salzburg i den avgjørende gruppespillkampen i Champions League, hentet spissen en flaske på sidelinjen, for deretter å kaste den i bakken i ren frustrasjon.

Vinnervilje er imidlertid noe som har vært ved Haaland lenge. Det viser blant annet et bilde hans tidligere trener Alf Ingve Berntsen, som fulgte unggutten fra han var fem år gammel, la ut i sosiale medier nylig.

Bildet viser en ung Haaland, som med sitt daværende Bryne-lag som poserer etter å ha kommet på annenplass i en turnering.

En viss jærbu virker imidlertid ikke å være nevneverdig fornøyd med annenplass og finaletap.

- Han er vant med å ha konkurranse på hver øvelse på hver trening, men vi har ikke vært opptatt av at de skal vinne alltid. De som har vinnerskallen i seg hater å tape, og det synes jeg er veldig bra. Men de skal lære å oppføre seg etter et tap. Man skal takke for kampen og vise motstanderen den respekten de skal ha, men vi skal ikke komme inn i en garderobe og le, hyle og ha kjempestemning etter tap, i hvert fall ikke om du har en vinnerskalle, sier Berntsen til Nettavisen før han legger til.

- Og det bildet viste jo det, og sånn har han vært fra dag én, egentlig. Ikke bare han, for det er mange i den gjengen som var sånn.

Berntsen forteller at Haaland ikke nødvendigvis var fornøyd selv etter å ha vunnet, og forteller om 19-åringens enorme vilje til å ville bli best.

- Han setter høye krav til seg selv, men han er heldigvis mer fornøyd når han vinner enn når han taper. Men dette ser du uansett idrett, enten om det er (Henrik) Kristoffersen, Ingebrigtsen-brødrene eller Thingnes Bø. De beste liker veldig godt å vinne, men liker ikke særlig godt å tape eller komme på annenplass.

POPULÆR: Haaland er hentet inn som Borussia Dortmunds nye midtspiss. Her fra treningsleiren i Marbella. Foto: Friso Gentsch/dpa (NTB scanpix)

Innlemmet i den gylne 99-årgangen



Lørdag venter Augsburg i en vrien bortekamp for Borussia Dortmund, og kampen kan også bli den virkelige starten på BVB-karrieren til Haaland.

Hjemme i Norge sitter nevnte Berntsen. Foruten å være lillebror til Viking-trener Bjarne Berntsen, kjenner han Erling Braut Haaland bedre enn de fleste.

Han var trener for 19-åringen helt fra spissen var fem år, og hadde den nåværende landslagsspilleren under sine vinger i rundt 10 år.

Nettavisen har tidligere omtalt den helt spesielle treningsgruppen fra Bryne der flesteparten var født i 1999, og hvor Berntsen var én av flere trenere.

Ett unntak i gruppen var imidlertid 2000-fødte Haaland.

- Da jeg begynte var de fleste seks år, mens han var fem år. De første årene var han med av og til, men etter hvert ble han fast med dem som var et år eldre fordi han var så mye bedre enn de andre på sitt trinn, sier Haalands tidligere trener og forteller at han ser klare likhetstrekk med Erling (19) som den Erling han trente i barneårene.

- Han var alltid god selv om han var ett år yngre enn de andre. Han er egentlig veldig lik slik han er nå. Godt humør, smiler mye, er rask og scorer mye mål. Han er faktisk overraskende lik i spillestilen nå som han var da, sier trenerveteranen.

Han avliver imidlertid myten om at Haaland var særlig liten av vekst i barne- og ungdomsårene.

- Han var kanskje litt over snittet på alderen sin, men Erling var ikke liten. Men han spilte med dem som var ett år eldre, og når du er ni og spiller mot noen som er ti år så er det jo forskjell. Men han var tynn og spinkel, og han hadde vekstspurten sin da han var 14 år.

SPILTE SAMMEN: Tord Salte og Erling Braut Haaland (bak). Foto: Privat

Visste han ville bli stor og sterk

Berntsen forteller at han imidlertid skjønte lysluggen ville bli både stor og sterk da Haaland var ni år, og påpeker at faren Alfie Haaland er en av dem som er blitt målt til høyest toppfart.

- I tillegg har Erling en storebror som er 1.95 høy. Vi visste han kom til å bli stor og sterk. Samtidig har han spist og trent bra, men det meste er genetikk, forteller han og sier han fort la merke til at det var noe spesielt med spissen som under store deler av gruppespillet i Champions League var toppscorer i turneringen for sin daværende klubb Red Bull Salzburg.

- Du så det egentlig første trening han var med oss, da han var fem og et halvt år, at det var noe spesielt. Det er mange som er veldig gode når de er små, men da han begynte å bli ti eller elleve år, husker jeg at vi diskuterte ham, og da ble vi enige om at «her kommer det til å slå til internasjonalt, og han kommer til å bli en topp, topp klassespiller».

Berntsen forteller at det i treningsgruppen med Haaland var 10 stykker innom kretslaget, mens halvparten av dem også fikk prøve seg på landslagsnivå.

Haaland har ikke sett seg tilbake, og skaffet seg for alvor et navn i Fotball-Europa da han debuterte med hat trick i Champions League mot Genk.

Etter det har det gått slag i slag, før overgangen til Borussia Dortmund gikk i orden etter flere uker med heftige spekulasjoner.

Berntsen erkjenner at det har gått fortere enn han trodde, men tegner et bilde av en ekstremt målfarlig unggutt som har bøttet inn mål uavhengig av hvilket nivå han har spilt på.

- Han har tatt nye nivåer og fortsatt å score mål. Det er ikke en enkeltkamp (jeg husker), men det er totalen. Vi visste han kom til å bli veldig rask og veldig sterk, forteller han og påpeker at Haaland utviklet «smartness» foran mål ved å spille mot eldre motspillere som gjerne var både større og sterkere.

- Han kom alltid til sjanser, og det gjorde han med gode bevegelser. Så da han begynte å bli stor, sterk og rask så hadde han «smartnessen» i boksen, i tillegg til at han også fikk fysikken.

Det er ingen tvil om at Berntsen har hatt mye å si for Borussia Dortmund-spillerens utvikling.

Haaland har til Nettavisen blant annet tidligere uttalt at han har betydd ufattelig mye, og at han har vært som en far for ham både på og utenfor banen.

Da Haaland nylig tok imot prisen som Årets gjennombrudd på Idrettsgallaen, var Berntsen én av få han spesifikt takket med navn. Det er en gest hans tidligere trener ikke tok for gitt.

- Det var veldig kjekt, og jeg setter stor pris på det. Det er ingen selvfølge at folk husker ting fra tidligere, og det har jo skjedd mye i livet hans, men jeg setter stor pris på det. Vi har jo brukt en del år på ham, men det er veldig fint gjort, sier han og påpeker at det ikke bare er han selv som skal ha æren.

IMPONERT: Haaland har hatt en ellevill Champions League-start. Her i duell med Liverpools Dejan Lovren. Foto: Joe Klamar (AFP)

Flust av henvendelser fra storaviser

Den nåværende Frøyland-treneren karakteriserer Haaland som en strålende kar med beina godt plantet jorda, med visshet om hvor han kommer fra og med et glimt i øyet.

Trenerveteranen legger ikke skjul på at det betyr mye for ham å se sin tidligere elev herje på den ypperste scenen i europeisk klubbfotball, og jærbuens gjennombrudd har også ført til at internasjonale aktører ønsker å finne ut hvordan han ble så god.

Berntsen forteller at han fra tidligere har hatt en del foredrag rundt den helt spesielle treningsgruppen fra Bryne, før det eksploderte da Haaland scoret hat trick i Champions Leauge.

- Jeg har hatt haugevis av henvendelser fra blant annet Tyskland og Frankrike, og det er mange som interesserer seg for bakgrunnen hans. Grunnen til at jeg svarer er at det er en viktig historie om at man ikke trenger å være en del av et veldig dyrt og avansert akademi. Du kan bli veldig god i en mindre klubb hvis du trener godt sammen med kompiser, sier han, kun timer etter å ha blitt intervjuet i den tyske storavisen Bild.

Lørdag løper Haaland ut på WWK Arena i Augsburg for sin nye klubb, og Berntsen avslutter med å understreke at 19-åringen i aller høyeste grad har lagt ned de nødvendige timene på egenhånd.

- Erling har gjort det selv, og han hadde blitt god selv om han vokste opp i Sahara. Vi har hjulpet ham de siste prosentene, men det er et rått talent som er blitt forvaltet på en veldig fornuftig måte i lag med familien.

Augsburg-Borussia Dortmund har kampstart 15.30, og sendes på Viasport 1.