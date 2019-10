Mener Henrik Ingebrigtsen bløffer om rekordløpet: - Han får si hva han vil

Sondre Nordstad Moen satte nylig norgesrekord på 10.000 meter og klarte VM-kravet i samme slengen. Han og Henrik Ingebrigtsen har ulike versjoner om hva som skjedde den kvelden.

DOHA (Nettavisen): Rekorden var på imponerende 27.24,78 og ble satt under Stadionmila i Kristiansand 31. august. Dermed slettet han Are Nakkims rekord som sto i over 29 år.

Henrik Ingebrigtsen løp også, men brøt etter rundt 8000 meter.

Etter løpet fortalte storebror Ingebrigtsen at planen hele tiden hadde vært å hjelpe Nordstad Moen sette rekord og så bryte noen runder før mål.

- Jeg er fornøyd med at jeg holdt norgesrekord-fart så lenge. Jeg løp faktisk én runde mer enn planlagt for å pushe Sondre. Kroppen svarte som jeg hadde håpet, men jeg var helt tom da jeg ga meg. Jeg er veldig glad for at jeg kunne hjelpe Sondre litt i rekordjakten, sa Henrik Ingebrigtsen ifølge Aftenbladet etter løpet.

- Får si hva han vil

Når Nettavisen treffer Nordstad Moen i VM-byen Doha før søndagens mesterskapsdistanse på 10.000-meter, flirer han litt når vi spør om hva hjelpen fra Ingebrigtsen betydde for at han satte norgesrekord.

- Han bidro med å ligge i rygg på meg i 7500 meter. Det som står i media om at han var hare for meg, er litt feil. Men jaja, han lå i ryggen på meg hele løpet. Det som var bra med det var at jeg kanskje ble mer skjerpet, for jeg forventet egentlig at Henrik var der for å sette norsk rekord selv. Så får han si hva han vil om at det var planlagt å bryte da han brøt, sier Nordstad Moen.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Henrik Ingebrigtsen, som har reist hjem fra VM for lengst, men har i skrivende stund ikke fått tak i ham.

Nordstad Moen roser imidlertid Ingebrigtsen for at han skapte god stemning under den såkalte Stadionmila i Kristiansand.

Før løpet tok Ingebrigtsen mikrofonen og ba tilskuerne trekke nærmere banen og heie Nordstad Moen frem til ny rekord.

- Han er litt mer showmann enn meg. Han bidro til at det ble veldig god stemning på tribunen og at jeg ble mer skjerpet, medgir Nordstad Moen.

KLAR FOR VM: Sondre Nordstad Moen løper 10.000-meter søndag kveld. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Nordstad Moen forteller at målet med løpet i Kristiansand egentlig bare var å ta kravet for å komme til VM.

- Og det var 27.40 som måtte være på plass. Det var nærmest et minimumskrav for min del for å kunne springe ned på 2.04 eller 2.05 på et maraton. Det er det som var fokuset i Kristiansand, men jeg hadde en god dag og sprang egentlig ganske enkelt under den norske rekorden, forteller han.

Terminlisten var tom

Men at han i det hele tatt sprang Stadionmila og kvalifiserte seg til VM, det var litt tilfeldig, røper han.

Planen var egentlig å løpe 10.000-meter i Stanford der Ingebrigtsen-brødrene pleier å sesongdebutere, men det måtte han slå fra seg på grunn av skade.

Så sprang han en 10.000-meter i London i starten av juli, men der var det ikke helt optimale forhold med regn og vind, kombinert med at formen heller ikke var der den skulle såpass tidlig etter skaden.

- Jeg ville gi det et forsøk til, men da vi så på terminlista var det ikke flere 10.000-meterløp. Men jeg visste at Finn Kollstad i Kristiansand arrangerer noe som heter Stadionmila, og Kollstad er en mann som er flink til å få til ting. Han fikk samlet sammen litt sponsorer og sånn og fikk ting til å gå i null, og vi fikk skrapet sammen et bra felt med en bra kenyansk hare, forteller Nordstad Moen.

KLAR: Sondre Nordstat Moen har mål om en topp ti-plassering i VM. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Hevet meg betraktelig

28-åringen mener rekordløpet var en bekreftelse på det arbeidet han har lagt ned gjennom mange år. Han har blant annet bodd flere år i Kenya for å trene i høyden.

- Det viser at jeg har mye trening i banken gjennom mange år. Hadde du satt meg på banen i starten av juni hadde jeg løpet 29 blank, så jeg hevet meg ganske betraktelig på de to månedene der. Så lenge jeg er i jevnt god trening springer jeg sjelden noe dårligere enn 28 blank, jeg har en grunnkapasitet som er bra. For å komme nærmere de beste og ned mot 27 blank krever det at jeg trener mer målrettet og spesifikt for akkurat det å springe avslappa nok i den farta. Jeg er ikke akkurat en sprinter, så bare det å gå fra 5000 til 10.000 er en ganske stor forskjell, sier han.

- Hva håper du å få til i VM?

- Treningen de siste ukene har indikert at jeg ikke skal være i noe dårligere form enn det jeg var da jeg satte norsk rekord for halvannen måned siden. Jeg tror det, med fullklaff, skal være mulig å kjempe om en plassering rundt topp ti. Det er målet mitt.

- Hvordan har forberedelsene til VM vært?

- Jeg har ikke hatt noen problemer, ikke noe sykdom, skader eller vondter. Det kapittelet med det jeg slet med i fjor, har jeg lagt bak meg. Fokuset mitt den siste måneden har imidlertid vært på maraton som er om to måneder. Jeg skal ikke si at jeg ikke har hatt fokus på det her, men jeg har ikke toppet for dette. Jeg er her for å kjempe om en topp ti-plassering, og jeg er en av tre ikke-afrikanske løpere som springer i feltet. Jeg føler at jeg absolutt har noe her å gjøre, sier han.

10.000-meteren starter 19.00 søndag kveld.