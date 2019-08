Mener Lillestrøm har satt seg i en vanskelig Mathew-situasjon: - Han er mentalt ferdig

Lillestrøm jobber intenst med å få solgt sin stjerne.

ÅRÅSEN (Nettavisen): Det har lenge vært en kjent sak at Lillestrøm jobber med et salg av nigerianeren Ifeany Mathew i dette overgangsvinduet.

Etter søndagens Eliteserie-seier mot Mjøndalen bekreftet Lillestrøms sportslige leder Simon Mesfin, at klubben har en ny spiller på vei inn, men at overgangen lar vente på seg. Grunnen skal være at Lillestrøm må kvitte seg med Mathew, før nye spillere kan signeres.

- Vi har én spiller i kikkerten, mer enn én egentlig. Vi avventer litt og ser hvordan det går med Mathew, sa Mesfin til Eurosport i pausen av oppgjøret mellom Lillestrøm og Mjøndalen.

- Et «lost case»

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson mener Lillestrøm har endt opp i en situasjon der de ikke har noe annet valg enn å selge nigerianeren.

- De må bare prøve å få solgt han. Han er mentalt ferdig i Lillestrøm. Det er et «lost case» å prøve å få han på banen igjen. Her handler det bare om å få solgt han og få inn penger slik at de kan reinvestere. De har forsøkt å selge han tidligere også, og de leide han ut i vinter. Da har han ikke levert godt nok på utlån, sier Jonsson til Nettavisen.

Ifølge lokalavisen Romerikes Blad, skal Lillestrøm ønske seg opp mot syv millioner kroner for å slippe Mathew, som har ett år igjen av kontrakten.

- Han har prestert for ujevnt. Jeg forstår at de setter den prislappen og at det er det de ønsker. Han var ingen «hit» i Tyrkia heller, så spørsmålet er om de får det for han. Når det er sagt så solgte de Bonke Innocent for rundt den prisen til Malmø, og Mathew er en klart bedre spiller enn han, sier Jonsson til Nettavisen.

Sportsjef Mesfin bekrefter at det er stor interesse for Mathew, men at de enda ikke har fått til en avtale som alle parter er fornøyde med.

- Vi kunne i praksis ha solgt han til flere klubber nå, men vi ønsker å ha litt is i magen. Se an prisen og til slutt må styret i LSK ta en beslutning på verdisetting av spilleren, eller om vi beholder han ut året.

- Planen er at vi skal selge han. Det er en litt spesiell situasjon. Vi er fortsatt i dialog med et par tyrkiske klubber, men dette handler om pris for klubben og den prisen som vi ønsker. Samtidig skal det passe for spilleren sportslig, og hans personlige betingelser. Det har ikke klaffet inntil videre, sier Mesfin til Nettavisen.

Spillerens agent Atta Aneke gjentar at det eneste Mathew ønsker er å komme seg ut av Norge.

- Det eneste som ikke er interessant for han er norske klubber. Hvis det kommer utenlandske klubber på banen så er det interessant. Vi har ihvertfall ikke takket nei til noen klubber ute i Europa, sier Aneke til Nettavisen.

- Vi må selge

LSK-leder Mesfin sier at situasjonen for klubben ikke er optimal og at klubben jobber hardt for å realisere et salg så fort som mulig.

- Den beskjeden jeg har fått fra styret, er at vi må realisere et salg for at det skal være mulig å få noen ressurser til å hente noen inn.

- Du kan ikke si at han er solgt innen 1.september?

- Nei, det er vanskelig å si. Jeg sitter ikke på den endelige avgjørelsen på spiller eller klubb sin side, men vi skal ha noen styremøter nå snart hvor det vil bli diskutert. Vi har en strategi for de siste ukene av vinduet, nå som det begynner å dra seg til. Jeg har pratet med et tyvetalls klubber, i mellomsjiktet i Europa. Det er interesse for spilleren og vi kunne ha solgt han flere ganger her, men da har LSK sagt stopp på pris. Og ved andre anledninger har spilleren sagt at han vil vente på noe annet, sier Mesfin til Nettavisen.

Spilleren selv bedyrer at han forholder seg rolig til situasjonen. 22-åringen avventer de neste ukene for å se hvor fremtiden ligger.

- Jeg vet ikke noe akkurat nå. Helt seriøst, så venter jeg fremdeles. Det er ikke noe konkret akkurat nå, jeg fortsetter å trene. Ja, jeg vil prøve noe annet utenfor Norge. Om noe ikke materialiserer seg så må vi se på andre alternativer, sier Mathew til Nettavisen

- Du kan også bli værende i Lillestrøm?

- Ja, jeg kan bli værende her. Det er ikke noe problem for meg, avslutter Mathew til Nettavisen.

Lillestrøm møter Tromsø på bortebane i Eliteserien, søndag kl 18.00.