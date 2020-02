Mener oppkjøringen er i verdensklasse: – Ville vært feig om jeg ikke sa at medalje er målet

Vetle Sjåstad Christiansen mener han driver «oppkjøring i verdensklasse» og føler seg sterk foran skiskytter-VM i Antholz.

27-åringen har allerede vært oppe på seierspallen to ganger individuelt i verdenscupen denne sesongen, og det er også blitt to 4.-plasser.

Geilo-løperen, som i fjor tok to VM-gull på stafetter, har med andre ord grunn til å gå for individuelle medaljer i årets mesterskap.

– Ja, nå har jeg vært mye «oppi der». Mye topp seks, egentlig. Så det er jeg selvfølgelig fornøyd med. Når man kjemper i toppen så ofte, er det også stor sjanse for at det én gang skal bli seier også. Jeg forventer at det snart klaffer 100 prosent, sier Christiansen til NTB.

Tett

Han fikk sitt store gjennombrudd sist sesong etter mange år som en lovende skiskytter. Siden er han blitt mer og mer stabil i prestasjonene. Etter nyttår er hans svakeste plassering 10.-plass (ni renn, seks av dem individuelle).

– Du går for VM-medalje også på en individuell distanse?

– Det er selvfølgelig målet. Slik det har gått helt siden Frankrike (Le Grand Bornand) før jul, så er jeg feig dersom jeg sier at jeg ikke har mål om medalje, slår Christiansen fast.

Han håper som alle andre å få sjansen på alle distanser i VM.

– Det blir et bikkjeslagsmål om plassene. Vi er fem løpere innen topp 11 i verdenscupen. Johannes (Thingnes Bø) er sikker, mens det er åpent mellom oss andre.

GJENNOMBRUDD: Vetle Sjåstad Christiansen fikk sitt virkelige gjennombrudd forrige sesong. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

«Verdensklasse»

Den siste uken har Christiansen forberedt seg til VM sammen med lagkameratene Erlend Bjøntegaard, Tarjei Bø og Johannes Dale i Seiser Alm.

Denne uken samles hele landslaget i Martell, også det i Nord-Italia, for den siste finpussen før avreise til høyde-VM i Antholz (Anterselva på italiensk).

– Opplegget vårt fram mot Anterselva er det i alle fall verdensklasse over. Så får vi se om vi klarer å følge opp i mesterskapet, gliser Christiansen.

– Jeg er helt trygg på at dette er det mest optimale opplegget. Jeg blir bedre og bedre i høyden med årene, men likevel liker jeg å ha både dager og uker med tilpassing før jeg skal gå skirenn, fortsetter han.

