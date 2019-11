Potensialet til Sander Berge (21) har vært snakket om i årevis. Nå begynner unggutten for fullt å leve opp til forventningene.

OSLO/SLIEMA (Nettavisen): Belgia-proffen var blant Norges aller beste spillere i fredagens kamp mot Færøyene.

Nettavisen belønnet Berge med 7 på børsen, og kampen var enda et eksempel på at unggutten er i rivende utvikling.

Til stadighet dro han seg med enkelhet forbi spillere, han strødde presise pasninger i alle retninger og var en dominerende figur i samfulle 90 minutter.

- Må våge å gjøre det hver kamp

Underveis i 4-0-seieren bet også TV 2-ekspert Brede Hangeland seg merke i at Berge virker å ha tatt steg på kort tid.

- Man kan se at han har hatt stor nytte av å spille i Champions League, sa den tidligere landslagskapteinen.

Berge, som kan være aktuell for en overgang til en større klubb denne vinteren, bekrefter at noe har skjedd med ham denne høsten.

- Jeg føler jeg klarer å ta med meg tempoet fra kampene i Champions League inn i landskamper og klubbkamper. Nå har jeg det giret inne, og det klarer jeg nå å utnytte, sier Berge til Nettavisen.

Han har nemlig jobbet målrettet med akkurat det.

- Det gir trygghet og en god følelse. Kan jeg gjøre det på Champions League-nivået, må jeg våge å gjøre det i hver kamp. Det er veldig viktig, sier han.

GOD FORM: Sander Berge, her med ballen i duell med Færøyenes Jóan Edmundsson. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Han har vært så god over tid, ikke minst i Champions League denne høsten, at navnet hans er på blokka til flere klubber.

Bekrefter interesse

Genks sportsdirektør Dimitri De Conde bekreftet nylig overfor Radio Punto Nuovo at den italienske storklubben er ute etter Berge.

- Napoli er interessert i Sander. Det er mulig at vi kan få til en avtale. Vi vet også at Liverpool er interessert, og Klopp ga ham komplimenter etter kampen på Anfield nylig, sa Genk-bossen til radiokanalen.

- Det dukker opp nye ting rundt deg hele tiden. Når tror du at du bytter klubb, Berge?

- Det er vanskelig å si, det har vært spekulasjoner både før og under hvert vindu siden jeg kom hit. Det skal stemme for både for meg, klubben og en tredjepart. Men nå er fokuset å forbedre resultatene i Genk, og så har vi kamper mot Braut (Haaland) på hjemmebane og Napoli borte, så det er mange muligheter til å vise seg mer frem, sier han.

- Er du lei, blir du sliten av å hele tiden svare på spørsmål om klubbfremtiden din?

- Nei, det blir jeg absolutt ikke. Det er derfor jeg har vært skadefri lenge og har spilt 25 90-minuttere på litt over tre måneder. Jeg har spilt hver tredje-fjerde dag i tre måneder, og jeg synes jeg gjør det veldig godt og klarer å nullstille meg. Hver kamp blir for meg det viktigste, så blir alt annet uviktig, svarer han.

Norge har én kamp igjen av EM-kvaliken, den spilles borte mot Malta mandag kveld.

Så venter Nations League-playoff i mars. Der møter Norge etter alt å dømme Serbia på Ullevaal.

P.S: Berge fikk også ros av motstanderens trener fredag kveld. Færøyenes danske landslagssjef Lars Olsen sa følgende om 21-åringen:

- Sander Berge var god og styrte midtbanen, slik han også gjorde i den første kampen mellom lagene.