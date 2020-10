Mener Solskjær har fått et problem med Pogba og Fernandes: - Går ikke

Fotballekspert mener Manchester United og manager Ole Gunnar Solskjær har fått et stort dilemma.

Det er fortsatt uenighet blant ekspertene hvordan Manchester United kan komponere deres sentrale midtbane på best mulig måte.

Temaet ble et samtaleevne under Sky Sports fotballsending mandag kveld der blant andre tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher og tidligere United-back Gary Neville var med.

Carragher mener kombinasjonen med stjernespillerne Paul Pogba og Bruno Fernandes ikke går sammen.

I helgens oppgjør mot Chelsea som endte 0-0, valgte Solskjær å starte med både Pogba og nyinnkjøpte Donny van de Beek på benken, mens Fernandes var på banen.

- Jeg beundrer Solskjær for at han plasserte Pogba på benken, sier Carragher.

- Jeg sa for noen uker siden etter deres kamp mot Crystal Palace at Fernandes og Pogba er midtbanespillere som ikke kan spille sammen. De kommer aldri til å kunne det, sier den tidligere Liverpool-profilen.

Carragher setter også et stort spørsmålstegn ved kjøpet av van de Beek.

- Jeg forstår det bare ikke. Hvordan skal han spille eller passe inn der, sier Carragher.

EKSPERTER: Gary Neville og Jamie Carragher har jobbet som eksperter for Sky Sports etter at de la opp som fotballspillere. Foto: Peter Powell (Pa Photos)

Neville usikker



Han får noe støtte av Sky Sports-kollega Neville.

Den tidligere Manchester United-profilen mener hans gamle klubb har levert best med Fernandes på banen, men han synes ikke portugiseren har fungert like bra sammen med Pogba eller ny innkjøpte van de Beek.

Neville vil imidlertid ikke konkludere helt ennå.

- Ole Gunnar har hatt seks måneder på seg for å samle Fernandes og Pogba. Jeg synes ikke at de har spilt lenge nok sammen til at vi kan avskrive det helt. Hvis United ikke forbedrer seg med de to på banen sammen, så er det greit nok, men nå er det litt for tidlig å si noe om det, sier Neville.

Også Neville har stilt spørsmål til Uniteds kjøp av van de Beek.

- Det er et lite mysterium, uttalte eksperten i helgen.

- Bedre med Fred og McTominay

Akkurat nå mener Neville at hans gamle klubb fungerer best med Fred, Scott McTominay og Fernandes på midten. Det tror han også Solskjær har innsett og at nordmannen derfor valgte å vrake Pogba mot Chelsea i forrige kamp.

- Når Bruno Fernandes spiller med Fred og McTominay, da har de ikke tapt en kamp. Jeg tror Ole tenkte denne helgen at de må tilbake til det grunnleggende, sier Neville.

SJEFEN: Det er Ole Gunnar Solskjær som bestemmer hvem som skal få muligheten for Manchester United. Foto: Carl Recine (AFP)

Carragher er enig med Neville i at United-midtbanen fungerer bedre slik de startet mot Chelsea, men tror ikke Fred og McTominay er spillere som kan hjelpe Manchester United tilbake på topp.

Han tror derfor at Solskjær vil fortsatt ha et stort dilemma i tiden fremover.

- Problemet for meg er Paul Pogba, noe jeg har sagt lenge. Jeg er enig med Gary Neville. Den tierposisjonen tilhører Fernandes, men jeg vet ikke hvordan Ole Gunnar skal la være å ta ut spilleren Pogba til 90 millioner pund. Det er vanskelig for en manager, så på et eller annet tidspunkt vil vi se Pogba tilbake i laget, sier Carragher.

Hva Solskjær velger å gjøre fremover får man kanskje en indikasjon på allerede onsdag. Da skal nemlig Manchester United i aksjon mot RB Leipzig i Champions League.