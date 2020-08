Mener Solskjær-møte blir avgjørende

Manchester United-ledelsen skal ha møte om Harry Maguire (27).

Foreløpig har klubben bestemt seg for at den engelske midtstopperen skal få beholde kapteinsbindet også neste sesong, melder Sky Sports.

Det skjer til tross for at Maguire i en gresk rett tirsdag ble funnet skyldig i å motsette seg pågripelse, vold mot offentlig tjenestemann, gjentatte bestikkelsesforsøk og krenkende atferd.

27-åringen som ble dømt til betinget fengsel i 21 måneder og 10 dager, men har allerede gitt beskjed om at dommen ankes.

Sky Sports melder at Manchester United har støttet spilleren så mye de kan i en slik situasjon til, men at det fortsatt vil foregå diskusjoner om saken internt i klubben om hvordan de skal håndtere det hele videre.

Spørsmålet er blant annet om klubben kan komme til å revurdere blant annet dette med kapteinsbindet.

- Mye vil avhenge av samtalene mellom Harry Maguire, Manchester United, Ole Gunnar Solskjær og Ed Woodward. Da vil kanskje en avgjørelse bli tatt, forteller Sky Sports-reporter James Cooper.

Ute av landslagstroppen



Tirsdag kom også beskjeden om at Maguire er tatt ut av den engelske landslagstroppen i kjølvannet av det som har skjedd.

- I lys av kveldens utvikling kan jeg bekrefte at jeg har trukket Harry Maguire fra troppen, uttalte landslagssjef Southgate i en pressemelding.

Maguire skal allerede ha forlatt Hellas og det er ventet at han vil returnere til Manchester i løpet av de nærmeste dagene.

Da er det også ventet at spilleren vil ha samtaler med sentrale personer i klubben.

Anker dommen

Det er foreløpig usikkert når en ankesak vil komme opp, men Sky Sports melder at Maguires forsvarere skal være positive med tanke på å vinne gjennom med en anke.

- De føler at de sitter på sterke nok bevis til at de kan vinne gjennom, melder Sky.

Maguires forsvarere hevdet i retten tirsdag at en slåsskamp oppstod etter at spillerens søster angivelig ble stukket med en sprøyte av to albanske menn.

United-spilleren skal så ha forklart at han ble tatt med til politistasjonen til tross for at han ba om å bli kjørt til sykehus med søsteren.

På politistasjonen hevder Maguire at han ble sparket av en politimann.

Tirsdag ble han imidlertid ikke trodd i retten, men det er nå ventet at det vil bli en ny rettsrunde.