Mener Solskjærs valg mot Crystal Palace var bisarre

Ole Gunnar Solskjær må tåle kritikk i britisk presse etter Manchester Uniteds svakte åpningskamp i Premier League.

Manchester United fikk en marerittstart på sesongen da Crystal Palace kunne reise fra Old Trafford med 3-1-seier i bagasjen lørdag.

Flere av Manchester Uniteds profiler, som Paul Pogba og Bruno Fernandes, presterte langt under sitt beste nivå og nå slipes knivene rundt omkring i britiske sportsredaksjoner.

- Bisarr lagoppstilling

I en Talksport-sending mandag morgen sier Rangers-legenden Ally McCoist at han er smått sjokkert over Solskjærs laguttak, etter at blant andre Timothy Fosu-Mensah og Daniel James fikk sjansen fra start mot Palace.

- Noen av avgjørelsene er vanskelig å forstå. Han bruker ikke Wan-Bissaka eller Mason Greenwood. Donny van de Beek er på benken og kommer utpå og scorer med en gang. Jeg synes lagoppstillingen er bisarr. Det var absolutt helt bisart. Jeg synes de fikk som fortjent, sier McCoist.

Les også: Spillerne sjokkert over Mourinhos valg

- Vet du hva de er? Manchester United er, slik jeg ser det, bare et lag som blir nummer fire, fem eller seks - 20 poeng bak mesterne. Det er det som kommer til å skje, spår skotten.

Han tror heller ikke fansen vil være nådig mot Ole Gunnar Solskjær dersom ikke resultatene tar seg opp snarest.

- Han kommer ikke til å bli spart av Manchester United-fansen. Nå er de på et stadie der de ønsker å se forbedring ute på banen, mener McCoist.

KRITISK: Ally McCoist er ikke imponert over Ole Gunnar Solskjærs disponeringer i Manchester United. Foto: Jeff Holmes (Pa Photos)

Thorstvedt: - Litt bekymret

TV 2s Premier League-ekspert, tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt, innrømmer at han ble litt bekymret over det han fikk se av Manchester United.

- De var jo på felgen i fjorårssesongen og. Hans periode i United har vært preget av veldig lange opp- eller nedturer. Det gikk først opp, så gikk det ned, så gikk det opp igjen. Det er veldig dumt hvis de nå går ned igjen, havner bakpå etter en dårlig start. Negativiteten brer seg veldig raskt. Når du leder en så stor klubb, skal det ikke så mye til før folk begynner å sutre igjen, sier Thorstvedt til Nettavisen.

Les også: Mandagens Premier League-rykter

- Det var mye som var galt. Det var feil å spille med Pogba. Han så jo ikke ut til å være i nærheten. Bruno Fernandes har jo også hatt en dipp. De må tilbake på sporet igjen med en gang. Foreløpig er jeg litt bekymret, for det er ikke en enkeltstående match heller, sier Thorstvedt og trekker frem svake prestasjoner i Europa League og Premier League på sensommeren.

LITT BEKYMRET: Erik Thorstvedt er ikke veldig imponert over det Manchester United presterte lørdag. Foto: Tv 2 Øyvind Ganesh Eknes (TV 2)

- Hva tenker du om Ally McCoist sine uttalelser om at det ble tatt bisarre avgjørelser med tanke på laguttaket?



- Man vet jo aldri helt hva som er motivasjonen bak, men det var et overraskende laguttak, synes jeg og. Han har sannsynligvis sine grunner for å gjøre det. Jeg vil si at en av greiene forrige sesong, da det begynte å gå bra, var at de hadde en veldig klar og tydelig ellever, som Ole Gunnar mente var best.

- Han spilte med en fast gjeng, som presterte veldig bra. Det er lett å se på sånne ting som skjedde med Maguire og Greenwood før sesongstart, men jeg tror folk ofte overvurderer viktigheten av sånne ting. Som gruppe er det nok fort dyttet unna og de går videre. Det er det spillemessige og formen til folk som ikke ser ut til å være bra. Pogba har hatt korona og så ikke ut til å være klar.

- Burde Manchester United-kjøpe flere nye spillere før overgangsvinduet stenger?

- De skulle kanskje hatt en spiss, men alle maser om nye spillere hele veien. De har jo kjøpt en del, og de har kjøpt bra. Nå gjelder det først og fremst å få den gjengen de har til å spille sånn vi har sett at de kan på sitt beste. Mot Palace var det et langt stykke igjen der.

Første mulighet til å slå tilbake kommer mot Luton i ligacupen tirsdag. Førstkommende lørdag er Brighton motstander i Premier League.