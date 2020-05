Mener United kunne fått stjernen for 50 millioner mindre: - Hva er han verdt nå? 17 millioner?

Klubbpresidenten i United-stjernens tidligere klubb tror Solskjærs klubb fort kunne fått stjernen mye billigere.

Manchester Uniteds kjøp av Bruno Fernandes var en av vinterens store snakkiser. Etter mye om og men ble til slutt den portugisiske superstjernen klar for Ole Gunnar Solskjærs klubb.

Ifølge offisielle dokumenter fra Sporting så kan Fernandes koste så mye som rundt 68 millioner pund dersom flere klausuler. United skal allerede ha betalt 47 millioner pund.

Det kan fort vise seg å være dyrkjøpt, mener Sporting-president Frederico Varandas. Han mener nemlig at United fort kunne fått midtbanespilleren langt billigere.

50 millioner billigere?

I et intervju med TV-kanalen SIC er nemlig Varandas tydelig på at grunnet den pågående korona-krisen så kunne United fått Fernandes langt billigere:

- Korona-krisen har skadet industrien i den europeiske fotballen generelt. Men det er først og fremst snakk om Portugal, fordi femti prosent av inntektene våre kommer fra spillersalg, sier Varandas i et intervju gjengitt av Daily Mail.

- Bruno Fernandes ble solgt for 68 millioner pund i januar. Hva hadde han vært verdt i dag? Kanskje 17 millioner pund? 27 millioner pund? Det vet ingen, sier direktøren i intervjuet.

HELT: Bruno Fernandes var kaptein i Sporting før overgangen til United. Foto: Patricia De Melo Moreira (AFP)

Dette er ikke første gang en av Sportings mektigste menn lader kanonen i retning United, og hvordan de konkluderte kjøpet av den karismatiske midtbanemannen.

I februar var visepresident Francisco Salgado Zenha ute i pressen og hevdet at United hadde «betalt det de ønsket» for Fernandes, etter at de to klubbene hadde to helt ulike oppfatninger av hva han var verdt.

Den gangen hevdet han at det var «United som tok feil», og at det til slutt var klubben fra den portugisiske hovedstaden som ble stående igjen som den store vinneren.

Før overgangen til Manchester United leverte Fernandes hele 15 scoringer og 14 målgivende på 28 kamper i alle turneringer for klubben, samt bar kapteinsbindet.

Han har også vist seg som en kjempesuksess etter overgangen til Manchester United. Han har nemlig ikke opplevd tap med Ole Gunnar Solskjærs lag.

Støttes av tidligere stjerner

På sine ni kamper i United før korona-krisen stoppet fotballen hadde Fernandes nemlig seks seire og tre uavgjort på sine ni kamper for laget som spiller sine hjemmekamper på Old Trafford.

Han har fortsatt å levere jevnt og trutt hva angår målpoeng. Han står med tre scoringer og fire målgivende for «de røde djevlene» så langt.

Det har fått blant andre Jaap Stam og Ander Herrera til å hevde at Fernandes fort kan bli spilleren som får Paul Pogba til å blomstre på ny i Manchester United.

De tidligere United-stjernene tror nemlig at Pogba og Fernandes fort kan være en duo som leder de rødkledde tilbake inn i tittelkampen mot Liverpool og Manchester City i løpet av de neste årene.

Det er også tidligere blitt hevdet i engelsk presse at Pogba skal være meget interessert i å bli værende på Old Trafford som følge av suksessen til den portugisiske stjernespilleren.

APPLAUSI PER BRUNO: Paul Pogba skal ha latt seg imponere stort av Bruno Fernandes. Foto: Oli Scarff / Martin Rickett (AFP / Pa Photos)

Fernandes selv mener at veldig mye av grunnen til hvorfor han signerte for Manchester United heter Ole Gunnar Solskjær:

- For meg så var tilliten treneren viste meg det absolutt viktigste. Jeg må vite at jeg har støtte av treneren, for det er ikke alltid sånn at treneren faktisk vil ha deg når man bytter klubb, sa Fernandes i tidlig april.

United ligger nå på 5. plass i ligaen - tre poeng bak Chelsea som ligger på den viktige 4. plassen som garanterer Champions League-spill for neste sesong.

Det er Liverpool som ligger an til å bli seriemestre i England, mens Manchester City ligger på andreplass. Dersom United ikke skulle kvalifisere seg for Champions League gjennom hjemlig serie kan de fortsatt vinne Europa League.

United er nemlig på god vei inn mot kvartfinalen i turneringen de vant i 2017. De leder nemlig 5-0 etter bortekampen mot østerrikske LASK Linz i åttedelsfinalen.