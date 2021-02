Mener Weng ikke er til å kjenne igjen

Heidi Weng fikk en krevende start på sesongen. Nå skal hun kjempe om medaljer i VM.

OBERSTDORF (Nettavisen): Det ble ingen god opplevelse for Weng da det norske laget endte i isolasjon i mange timer i Finland etter at landslagstrener Eirik Myhr Nossum avla en falsk positiv prøve ved ankomst til Ruka.

Reisen i november var landslagets første utenlandstur under pandemien denne vinteren og Weng hadde på forhånd sagt at hun gruet seg.

Likevel kom det som en overraskelse at den norske langrennsprofilen lot seg prege såpass at det gikk utover prestasjonene hennes.

Weng valgte til slutt å stå over de siste konkurransene under verdenscupåpningen, før hun reiste hjem til Norge.

Tre måneder senere er Weng nå tilbake i utlandet og klar for VM i Oberstdorf i Tyskland hvor hun skal i aksjon på skiathlon allerede lørdag formiddag.

- Ikke til å kjenne igjen

Landslagstrener Ole Morten Iversen er klar på at Weng har jobbet med seg selv gjennom vinteren.

- Det i Ruka var tøft for henne. Jeg skal ikke kalle det en kollaps, men det var ingen god opplevelse, sier Iversen til Nettavisen.

Han gleder seg imidlertid over å se at Weng begynte å gå fort på ski igjen så fort hun kom seg tilbake til Norge og fikk roet seg ned etter opplevelsen i Finland.

På nyåret fikk Weng igjen reise til utlandet og var denne gangen bedre forberedt.

- Vi var litt usikre på om det var lurt for henne å bli med til Lahti, men hun tenkte selv at hvis hun klarte det så ville VM bli «a piece of cake». Lahti gikk bra og Falun gikk bra, sier Iversen.

Nå forteller landslagstreneren at det er en helt annen Weng som er på plass i Oberstdorf i forhold den som reiste til Ruka i november.

- Hun er ikke til å kjenne igjen i forhold til hvordan hun var før jul i Ruka. Hun har funnet en måte å håndtere de utfordringene hun har på en veldig god måte.

Nå ser han frem til å se Weng i aksjon i skiathlon lørdag.

- Hun er en av våre tre sterkeste distanseløpere. Det har hun vært i hele år og det kommer hun helt sikkert til å bli. På gode dager er hun opplagt en av dem som kommer til å kjempe om medaljer, sier Iversen.

- Tøffeste løypen jeg har gått



Selv virker Weng også å ha lagt bak seg skrekkopplevelsen i Finland.

På pressekonferansen i Oberstdorf fredag stilte en langrennsløper som virket å glede seg til å gå skirenn.

- Jeg er klar til å gå skirenn. Jeg har ikke akkurat fokus på hva som skjedde tidligere i sesongen. Nå har jeg fokus på lørdagen. Jeg skal prøve å kjøre på. Jeg håper at jeg har en kjempebra dag og at solen skinner, sier Weng til Nettavisen.

Også lagvenninne Helene Marie Fossesholm opplever at Weng ser fremover.

- Jeg bodde på rom med Heidi i både Lahti og Falun. Det var herlig å bo på rom henne. Vi pleide å ha minst mulig fokus på korona og den biten der. Vi hadde det veldig bra og det virker som Heidi er veldig forberedt og klar for det som skal skje, sier Fossesholm til Nettavisen.

I Oberstdorf venter en krevende løype med bratte stigninger. Det tror Weng skal kunne passe henne bra.

- Det er den tøffeste løypen jeg noen gang har gått. Jeg tror det kan passe meg veldig bra. Det er bare å gå så fort man kan. Det viktigste for meg i morgen er å ha gode arbeidsoppgaver som jeg skal følge, forklarer Weng.

Hun sammenligner bakkene i Oberstdorf med avslutningsetappen opp alpinbakken i Val di Fiemme i Tour de ski.

- Løypen er knalltøff. Den er som å gå Tour de ski-bakken mange ganger. Jeg gleder meg til å det. Jeg har gjort det bra i Tour de ski før, så det gleder jeg meg til, sier Weng.

Therese Johaug, Anne Kjersti Kalvå, Helene Fossesholm, Heidi Weng og Lotta Udnes Weng representerer Norge på distansen.

