Snøværet i VM-byen Cortina gjør at arrangøren må kaste om på programmet. Tirsdag kjøres det super-G for kvinner, men ikke for menn.

VM startet mandag med at kvinnenes superkombinasjon ble utsatt av det kraftig snøværet i Nord-Italia. NRK melder at tirsdagens super-G-renn for kvinnene flyttes fra klokken 10.30 til 13.00. Det gjør at mennene ikke får kjøre tirsdag, men Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekrefter at rennet skal gjennomføres torsdag klokken 11.30. Flyttingen av rennet gjør at mennenes første utfortrening avlyses. (©NTB) Reklame Fjellstøvelen fra Adidas er lett som en joggesko Alpint

Sport Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her