Mer kaos rundt Balotelli: nektet adgang til Brescias treningsfelt

Brescia forsøker å terminere spissrebellen Mario Balotellis kontrakt. Tirsdag dukket han opp ved klubbens treningsanlegg – og fikk beskjed om å snu.

Det rapporterer nyhetsbyrået ANSA, som skriver at Balotelli i utgangspunktet skulle vært hjemme til og med onsdag på grunn av fordøyelsesproblemer.

Spissen skal ha sendt en epost til klubben som han fikk svar på først tirsdag morgen. Der var budskapet at han skal holde seg hjemme fordi klubben ikke har noe treningsprogram klart for ham. Likevel dro han til treningsanlegget i Torbole Casaglia.

Der ble Balotelli nektet adgang.

– Prøv nå å si at jeg ikke vil trene, skal han ha sagt til mediene da han snudde seg og gikk bort fra anlegget.

Brescia-trener Diego Lopez har vært frustrert på grunn av det han mener er manglende motivasjon hos Balotelli. Den tidligere Manchester City-, Liverpool og Inter-spissen skal heller ikke ha fulgt det individuelle treningsprogrammet han ble tildelt under koronaisolasjonen.

– Spilleren har valgt sin vei. Vi har valgt en annen, sa Lopez mandag da Brescia opplyste at klubben har terminert kontrakten med Balotelli.

En idrettsdomstol har fått i oppdrag å vurdere hvorvidt oppsigelsen er gyldig.

Balotellis karriere har vært preget vel så mye av kontroverser og utenomsportslige krumspring som av sportslige prestasjoner. Han skrev under for Brescia i fjor sommer etter tre år i fransk fotball. Han har også spilt for en rekke storlag i England og Italia.

