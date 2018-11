Mer motgang for Henry, Monaco knust på hjemmebane

Motgangen fortsetter for Thierry Henry i jobben som Monaco-trener. Etter tirsdagens 0-4-tap hjemme mot Brugge er laget på vei hodestups ut av mesterligaen.

Den tidligere stjernespissen har ennå ikke vunnet i sin første jobb som hovedtrener. Tirsdagens kamp var hans femte, og det var en skjebnekamp i forsøket på å holde liv i håpet om å få spille europacupfotball også etter nyttår.

I stedet var det Brugge som kunne juble for sin første seier i mesterligaen på 13 år. Forrige gang den belgiske klubben vant en mesterligakamp var 2. november 2005, noen måneder etter at Trond Sollied ga seg som trener i klubben.

Henry vrir hodet i jakten på en vinnerresept for et Monaco-lag som inntil ganske nylig var blant Europas mest underholdende angrepslag. Tirsdag sendte han laget ut med en midtbane i diamantform, noe som i åpningsminuttene så ut til å være vellykket. Laget satte Brugge under press og skapte kampens første store sjanse. Sofiane Diop ble spilt fri, men Ethan Horvath reddet.

Målfest

Det var mot spillets gang da Brugge tok ledelsen i det 12. minutt, men igjen viste Monacos forsvarsproblemer seg. Mats Rits tok seg til dødlinja og la inn. Ballen gikk forbi to hjemmeforsvarere til Hans Vanaken, som scoret.

Tre minutter senere handset Antonio Barreca i eget felt, og Vanaken scoret igjen på straffesparket.

Kvelden var helsvart for Henry og Monaco allerede etter halvspilt første omgang, da Brugge-kaptein Ruud Vormer spilte fram Wesley. Han vendte bort Kamil Glik og knallet inn 3-0-målet som punkterte kampen.

Monaco prøvde å berge ansikt ved å vinne annen omgang, men fikk i stedet nummer fire i sekken da Vormer scoret fem minutter før full tid.

Yngst

Henry skrev iallfall historie da han byttet inn 17-årige Han-Noah Massengo, som er yngste franske spiller i mesterligaens historie.

Hjemmelaget brukte tre kapteiner i løpet av kampen. Radamel Falcao og Kamil Glik ble begge byttet ut mens de hadde kapteinsbindet, som gikk videre til Djibril Sidibé.

Med seieren kom Brugge opp i fire poeng, mens Monaco blir stående med ett. Senere tirsdag møtes Atlético Madrid (6) og gruppeleder Borussia Dortmund (9).

(©NTB)

