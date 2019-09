Mer overkommelig motstand for Norge etter nasjonsligaendring

Norges landslag i fotball kan se fram til litt enklere motstand i neste års nasjonsliga etter at UEFA-styret har endret formatet for turneringen.

Det nye formatet ble vedtatt under tirsdagens styremøte i Ljubljana, og det innebærer at det blir fire lag i hver gruppe også i A-divisjonen. Tyskland, Kroatia, Polen og Island hadde egentlig rykket ned til B-divisjonen og var mulige motstandere for Norge, men nå fortsetter de likevel i A.

Som mulige rivaler for Norge høsten 2020 erstattes de av Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania, som opprinnelig skulle spille i C-divisjonen.

Endringen gjør at det i både A-, B- og C-divisjonen blir fire grupper med fire lag i hver. D-divisjonen vil bestå av bare sju lag, som fordeles i en gruppe med fire og en med tre lag.

Bakgrunnen for endringen er at man ytterligere vil kutte ned antall vanlige landskamper og erstatte dem med turneringskamper. Fordi det i fjor høst var bare tre lag per gruppe i A-divisjonen spilte disse nasjonene vanlige landskamper på noen av datoene da andre lag spilte nasjonsliga.

Lagene

Trekningen for neste års nasjonsliga vil foretas i Amsterdam 3. mars i forbindelse med UEFA-kongressen.

Dette er lagene i A-divisjonen: Portugal, Nederland, England, Sveits, Belgia, Frankrike, Spania, Italia, Bosnia-Hercegovina, Ukraina, Danmark, Sverige, Kroatia, Polen, Tyskland, Island.

B-divisjonen: Russland, Østerrike, Wales, Tsjekkia, Skottland, Norge, Serbia, Finland, Slovakia, Tyrkia, Irland, Nord-Irland, Bulgaria, Israel, Ungarn, Romania.

C-divisjonen: Hellas, Albania, Montenegro, Georgia, Nord-Makedonia, Kosovo, Hviterussland, Kypros, Estland, Slovenia, Litauen, Luxembourg, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova.

D-divisjonen: Gibraltar, Færøyene, Latvia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.

Conference League

Under tirsdagens styremøte ble det også truffet en rekke andre avgjørelser. Blant annet ble det vedtatt å innføre videodømming (VAR) i europaligaen fra utslagsrundene, og i kvinnenes mesterligafinale, samt i kvinnenes EM-sluttspill i 2021.

Navnet på den tredje europacupturneringen som skal startes i 2021 ble UEFA Europa Conference League, og kampene skal spilles torsdager med avspark 18.45 og 21.00, akkurat som europaligaen. 18.45 skal også bli avsparktid for tidligkamper i mesterligaen, mot 18.55 i dag.

UEFA-styret vedtok trekningsprosedyre for nasjonsligaomspillet om EM-plasser, og for trekningen av selve EM-sluttspillet. Dessuten ble alle UEFAs 55 medlemsnasjoner anmodet om ikke å la sine landslag eller klubblag spille kamper i land der kvinner har begrenset adgang til tribunene.

Det ble også foretatt en rekke tildelinger, blant annet mesterligafinalen menn i 2021 til St. Petersburg, i 2022 til München og i 2023 til London (Wembley), europaligafinalen i 2021 til Sevilla (Sánchez Pizjuán). Supercupen i 2021 til Belfast.

(©NTB)