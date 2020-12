Mer prisdryss til Glimt: Kjetil Knutsen ble igjen årets trener

Som ventet ble Kjetil Knutsen kåret til årets trener i Eliteserien. Han får prisen etter Bodø/Glimts suverene seriegull og rekordras.

Det var tre nominerte til trenerutmerkelsen, men Dag-Eilev Fagermo (Vålerenga) og Christian Michelsen (Kristiansund) hadde neppe stor tro på at de ville nå opp.

Til det var Knutsens 2020-bragd umulig å overse. Bergenseren ledet Glimt til seier i 26 av 30 seriekamper, og på veien scoret laget 103 mål. Begge deler er rekord med klar margin.

– Først og fremst er dette en anerkjennelse for jobben vi har gjort. Jeg må takke familien som har ofret mye for at jeg kan gjøre det jeg liker best. Deretter må jeg tak en fantastisk klubb og en fantastisk spillergruppe, sa Knutsen da han ble overrakt prisen i sitt eget hjem i Bergen under Fotballfesten på Eurosport Norge.

52-åringen ble også årets trener i fjor. Da ledet han Glimt til seriesølv.

– Selv om det har vært flere gode prestasjoner, har Kjetil Knutsen skapt en uimotståelig seiersmaskin i Bodø. Han er tydelig på spillestil, rolleforståelse og stiller meget høye krav til seg selv og spillerne. I tillegg er han ydmyk og alltid på jakt etter forbedringer, sier juryformann Kenneth Fredheim.

– Han har ledet et lag som har pulverisert så godt som alle rekorder i norsk fotball, og ikke minst det første seriegullet til Glimt og landsdelen, legger Eurosport-kommentatoren til.

Philip Zinckernagel ble i helgen kåret til årets spiller. Dansken leverte hele 19 mål og 14 målgivende pasninger i Glimts suksessår. Prisen for årets unge spiller gikk til Jens Petter Hauge, som rakk å gjøre 14 scoringer og åtte målgivende før Glimt-juvelen ble solgt til Milan.

– Det er gøy å få en slik pris, selv om det ikke betyr så veldig mye. Det viktigste er at laget gjør det bra og vinner, sa Hauge etter å ha fått overrakt utmerkelsen av Milan-legenden Paolo Maldini.



