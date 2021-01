Mer smitte for Kapp Verde: Har ikke nok spillere til å stille VM-lag

Kapp Verde har to nye koronatilfeller i håndball-VM. Laget kan ikke innfri kravet om minst ti friske spillere og vil trolig bli dømt til tap mot Tyskland.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) skriver på sine nettsider at Kapp Verde ikke er i stand til å stille et lag til søndagens kamp mot tyskerne. Lørdag fikk to nye spillere i laget påvist smitte etter en PCR-test.

Fredag stilte Kapp Verde med bare elleve spillere mot Ungarn. Kravet til IHF er at man har en kamptropp på minst ti mann. Regelverket sier at motstander blir idømt 10-0-seier når et lag ikke kan stille til kamp i VM.

Det afrikanske laget fikk sju spillere med koronasmitte rett før VM. Disse ble ikke med til Egypt. Torsdag ble det kjent at ytterligere fire spillere er isolert etter å ha fått påvist korona.

Totalt har Kapp Verde hatt 13 smittetilfeller den siste uken.

