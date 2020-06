Merseysidederbyet satte britisk TV-rekord

Søndagens 0-0-oppgjør mellom Everton og Liverpool ble den mest sette Premier League-kampen i historien.

I gjennomsnitt fulgte fem millioner mennesker kampen på Skys kanaler. Å se kampen på TV var den eneste muligheten. Koronapandemien gjorde at det ikke var tillatt med tilskuere på kampen, og faren for smitte gjorde at det heller ikke var mulig å se kampen i hverandres hjem sammen med venner. I England er det heller ikke åpnet for å se kampene på pub ennå.

På det meste var det 5,5 millioner som var innom for å se kampen på TV samtidig. De fikk oppleve at Liverpool tok med seg ett poeng, og at de dermed har 23 poeng ned til Manchester City før sistnevnte møter Burnley hjemme mandag kveld.

Den tidligere Premier League-rekorden for TV-titting stammer fra 2012. 4,4 millioner fikk da med seg at Manchester City slo Manchester United 1-0.

(©NTB)