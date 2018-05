Messi: – Neymar til Real Madrid ville vært forferdelig

Lionel Messi går langt i å kalle en eventuell Neymar-overgang fra Paris Saint-Germain til Real Madrid et mareritt.

Brasilianske Neymar var lagkamerat med Messi i Barcelona inntil i fjor sommer. Da ble han hentet til PSG i en overgang som gjorde ham til verdens dyreste fotballspiller.

Den siste tiden har det vært spekulert i at Real Madrid vil forsøke å hente Neymar til den spanske hovedstaden i sommer. Den tanken liker Messi dårlig.

– Det ville vært forferdelig, med tanke på alt «Ney» betyr for Barcelona, sier argentineren til TyC Sports.

– Det er greit at han gikk på måten han gjorde, han tok en viktig tittel der (i Barcelona), han vant mesterligaen, han vant den spanske ligaen. Men dersom han skulle ende i Madrid, vil det være et hardt slag for oss og Barcelona-fansen, tilføyer han.

Neymar har vært skadd siden i februar, men jobber hardt for å bli klar til sommerens VM-sluttspill i Russland.

