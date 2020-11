Messi-dobbel i målfest mot Betis

Lionel Messi scoret sitt annet og tredje mål for sesongen da Betis ble slått 5-2 i den spanske toppdivisjonen lørdag.

Barcelona har slitt i den hjemlige serien denne sesongen. Før kampen sto storlaget med bare åtte poeng på seks kamper.

Hjemmelaget gikk opp i føringen etter scoring av Ousmane Dembélé etter 22 minutter. Gjestene fra Sevilla utlignet like før pause ved Antonio Sanabria.

Messi startet på benken, men kom inn ved pause for Ansu Fati. Han viste seg fram umiddelbart. Et innlegg fra venstre gikk langs bakken mot argentineren i 16-meteren. Betis-keeperen kom ut i duellen, men Messi hoppet elegant over ballen. Den havnet hos Antoine Griezmann, som kunne sette inn 2-1 i åpent bur.

Aïssa Mandi fikk rødt kort for å redde et skudd på streken. Det påfølgende straffesparket satte Messi trygt høyt i mål.

Betis reduserte ved innbytter Loren Moron, men Messi punkterte kampen da han fra kloss hold banket ballen opp i det samme området han satte straffesparket. 17 år gamle Pedri fastsatte resultatet til 5-2 på overtid med sitt første seriemål for Barcelona.

(©NTB)