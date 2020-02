Messi endte måltørken med fire scoringer

Etter fire ligakamper uten mål scoret Lionel Messi like godt fire ganger i Barcelonas 5-0 seier over Eibar i spansk La Liga lørdag.

Selv med godt spill og flere målgivende pasninger den siste tiden har målene uteblitt for Messi, men etter et snaut kvarter i lørdagens kamp mot Eibar kom endelig målet, så overlegent som nesten bare Messi kan.

Argentineren fikk ballen 30 meter fra mål omringet av Eibar-spillere, men satte fart mot sekstenmeteren, dro av to mann med en lekker tunnel og chippet elegant over keeper.

Hat-trick

Like før pause scoret Messi to mål på under tre minutter og sikret hat-trick.

Først løp han seg fri på venstre side av boksen og overlistet keeper med en markkryper i lengste hjørnet, og like etterpå var han heldig etter å ha vært uselvisk.

Ivan Rakitic vant ballen høyt i banen, og plutselig var Barcelona tre mot én foran mål. I stedet for å skyte la Messi ballen tilbake til Antoine Griezmann, men før franskmannen fikk skutt taklet en forsvarsspiller ballen tilbake til Messi. Han kunne skyte inn sitt hat-trick.

Med 3-0 til pause så 2. omgang ut til å bli en ren transportetappe før Messi scoret igjen like før slutt og Arthur la på til 5-0.

Dansk debut

Danske Martin Braithwaite fikk sin Barcelona-debut da han kom inn etter 72 minutter og var involvert i begge de to siste målene.

87 minutter ut i kampen tok den danske spissen ballen ned på brystet i boksen og slo inn til Messi foran mål etter lekkert fotarbeid. Messi ville ikke være noe dårligere, dro av keeper med en kjapp skuddfinte og kunne enkelt legge på til 4-0.

Rett etterpå var Braithwaite nære ved å score selv, men keeper reddet så vidt med en beinparade. Arthur var først på returen og scoret kampens siste mål i Barcelonas 5-0-seier.

Seieren gjør at Barcelona går opp på tabelltopp, to poeng foran Real Madrid, som spiller sin kamp borte mot Levante lørdag kveld.

